Kitört a káosz: fegyverrel járta az Andrássy utat egy részeg férfi

Egy olvasó mesélte el a Beolnak, hogyan keltett káoszt pénteken egy férfi Csaba belvárosában: kezében fegyverrel járta az utcákat.
A rendőrség tájékoztatása szerint délelőtt 11 órakor értesítették őket arról, hogy Békéscsabán, az Andrássy úton egy férfi fegyverrel közlekedik.
Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense elmondta, hogy a férfi nem fenyegetett senkit, csupán gyaloglás közben lóbálta, illetve az égnek emelte a fegyverét.
A rendőrök igazoltatták, majd előállították az ittas férfit, aki ellen garázdaság szabálysértése miatt indult eljárás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.