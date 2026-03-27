Kitört a káosz: fegyverrel járta az Andrássy utat egy részeg férfi

Egy olvasó mesélte el a Beolnak, hogyan keltett káoszt pénteken egy férfi Csaba belvárosában: kezében fegyverrel járta az utcákat.

Fegyverrel járta az utcákat egy férfi / Fotó: Pexels (illusztráció)

Fegyveres férfit vittek el

A rendőrség tájékoztatása szerint délelőtt 11 órakor értesítették őket arról, hogy Békéscsabán, az Andrássy úton egy férfi fegyverrel közlekedik.

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense elmondta, hogy a férfi nem fenyegetett senkit, csupán gyaloglás közben lóbálta, illetve az égnek emelte a fegyverét.

A rendőrök igazoltatták, majd előállították az ittas férfit, aki ellen garázdaság szabálysértése miatt indult eljárás.