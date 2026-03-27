Kitört a káosz: fegyverrel járta az Andrássy utat egy részeg férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 17:12
A rendőrök ittasan vitték el. A fegyverrel járkáló férfi senkit sem fenyegetett.
Egy olvasó mesélte el a Beolnak, hogyan keltett káoszt pénteken egy férfi Csaba belvárosában: kezében fegyverrel járta az utcákat.

Fegyverrel járta az utcákat egy férfi / Fotó: Pexels (illusztráció)

A rendőrség tájékoztatása szerint délelőtt 11 órakor értesítették őket arról, hogy Békéscsabán, az Andrássy úton egy férfi fegyverrel közlekedik.

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense elmondta, hogy a férfi nem fenyegetett senkit, csupán gyaloglás közben lóbálta, illetve az égnek emelte a fegyverét.

A rendőrök igazoltatták, majd előállították az ittas férfit, aki ellen garázdaság szabálysértése miatt indult eljárás.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
