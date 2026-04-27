Gyermek lépett a gázpedálra – kapunak, majd falnak hajtott ölében fiával az anyuka

Ölében gyermekével kapunak, majd falnak hajtott egy nő április 26-án.
A nő autójával a ház udvarán parkolt, amikor gyermekét az ölébe vette - ekkor a kicsi a gázpedálra lépett, és az autó elindult.
A hirtelen gyorsulás után a jármű áttörte a kaput, majd a szemközti ház falának ütközött. A baleset során mindketten sérüléseket szenvedtek, ezért a mentőszolgálat kórházba szállította őket.
A körülményeket jelenleg a Kaposvári Rendőrkapitányság vizsgálja - írja a rendőrség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.