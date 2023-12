"Egy örökkévalóságnak tűnt" – élettelen, hathetes gyermekével az ölében kért segítséget az édesanya

Drámai esetről számolt be Facebook-oldalán a rendőrség: egy kétségbeesett édesanya rohant ugyanis oda az autópályán, a bagi lehajtónál szolgálatot teljesítő Kovács Márk zászlóshoz. Az asszony kezében egy alig hathetes, mozdulatlan fiúcska volt. A rendőr természetesen azonnal riasztotta a mentőket, majd a családdal együtt megkezdték a gyermek újraélesztését: arcot, szájat fújtak, mellkast dörzsöltek. Tudták, hogy versenyt futnak az idővel. Végül kilenc perccel később a gyermek felsírt, ők pedig végre fellélegezhettek – az életmentés sikerült.

Egy örökkévalóságnak tűnt

– emlékezett vissza az újraélesztés végtelennek tűnő perceire a zászlós.

"Márk gyakorló apuka, hét és négyéves lurkói szolgálatból hazatértekor úgy szaladtak elé és kulcsolták át lábát: „Itt van Apa, a hős!” – Anya ugyanis mindent elmesélt nekik előzőleg… Márk hangja többször is elcsuklott, míg visszaidézte a történteket, amelyek még mindig kicsit homályosak és zavarosak. Nem szégyenli, tegnap óta többször is megkönnyezte azt a boldogságot, bár akkor az a 9 perc egy örökkévalóságnak tűnt. Pedig úgy volt, talán nem is tud aznap szolgálatba lépni, mert beteg gyermekeire vigyázott volna, de az egyik nagymama beugrott helyette, így munkába ment…" – olvasható a posztban.