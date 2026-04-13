Örökké lakatlan maradhat: senkinek sem kell az esztergomi robbantó telke?

Még csak el sem mozdították a három évvel ezelőtti tragédia helyszínéről a horrorház romjait. Úgy tűnik, senki sem tart igényt az esztergomi robbantó amúgy igencsak festői helyen levő telkére.
Mint arról a Bors is beszámolt, az egész életében sikertelenséggel küzdő Juhász László szívből gyűlölte a kormányt, a rendőrséget és a közműveket is. Valamennyi vállalkozása becsődölt, ezért pedig a rendszert hibáztatta. Tartozott a szolgáltatóknak és információink szerint egyéb adósságot is felhalmozott. Mikor 2023. szeptember 20-án az Esztergom külterületén, az úgynevezett Búbánatvölgyben álló háza felrobbantásával fenyegetőzött, a helyszínre a tűzoltók mellett a Terrorelhárítási Központ is kivonult. Amikor a TEK munkatársai este megpróbáltak az épületbe behatolni, a zavart elmeállapotú Juhász valóra váltotta fenyegetését, és egy egy flexszel belevágott az előkészített gázpalackba. A detonáció következtében a robbantón kívül Kónya Gábor Lajos főhadnagy is életét vesztette. A később hősi halottá nyilvánított rendőr földi maradványait csak másnap reggel sikerült az összedőlt ház romjai alól kiemelni.
A Bors munkatársai most megnézték, milyen állapotban van jelenleg az esztergomi robbantó ingatlanja. Nos, a tragédia óta a területen gyakorlatilag alig változott valami, hacsak az nem, hogy alaposan benőtte a gaz. A romokat nem távolították el, így ma is megtekinthetők László egykori házának összedőlt falmaradványai.
A robbantásban több tűzoltó és rendőr is megsérült, közülük többen métereket repültek és az épület mögötti dísztóba estek. A tavacska fóliázott medre változatlan, mint ahogy a körülötte levő sövény is. Még László egykori fehér autóját sem szállították el a telekről. Világos, hogy a terület majdani beépítése egy alapos, és nyilván költséges tereprendezést igényelne, ám a telek festő panorámát kínál. A környéken egyébként főleg hétvégi házak állnak, igaz, László életvitelszerűen is ott lakott.
A TEK összesen 36 millió forint kártérítést és sérelemdíjat fizetett ki eddig az özvegynek, illetve a házaspár két gyermekének, ezen felül pedig a gyerekek után neveléspótló járadék is megilleti a családot
- mondta a Borsnak Helmeczy László, az elhunyt Kónya Gábor családjának ügyvédje
A család mindezt kevesellte, de a Fővárosi Törvényszék a TEK-nek adott igazat. A fellebbezés után a Fővárosi Ítélőtábla új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot.
Kérdés, hogy a robbantásban szintén elhunyt elkövető hagyatékának terhére a gyászoló család élhet-e követeléssel. Balogi Zsófia családjogi szakjogász a jogutódok felelősségét illetően hangsúlyozta: a vagyoni helytállási kötelezettség a sérelemdíj tekintetében két csoportra osztható. Ha a kártérítési kötelezettséget már az károkozó életében megállapítják, a kártérítés hagyatéki tartozásként beállítható. A megölt rendőr esetében erről értelemszerűen nincs szó, ezért egy esetleges pert csak a jogutódokkal szemben lehet indítani.
A jogutódok helytállási kötelezettsége csakis a hagyaték értékéig terjedhet. Ez az úgynevezett pro viribus felelősség, szemben a cum viribus felelősséggel, amikor az örökös a saját vagyonával is felel. A jogalkotónak nem lehet olyan szándéka, hogy a tulajdonképen vétlen örökös anyagilag tönkremenjen
- tette hozzá a szakjogász.
