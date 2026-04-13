Örökké lakatlan maradhat: senkinek sem kell az esztergomi robbantó telke?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 10:00
Senkinek sem kell a három évvel ezelőtti véres tragédia helyszíne. 2023. szeptember 20-án Juhász László egy flexszel belevágott egy gázpalackba, ezzel pedig magával vitte a halálba a házába éppen behatolni készülő Kónya Gábor Lajos rendőr főhadnagyot, a TEK munkatársát. Az esztergomi robbantó telkén ma is minden a történtekre emlékeztet.
Kóré Károly
Még csak el sem mozdították a három évvel ezelőtti tragédia helyszínéről a horrorház romjait. Úgy tűnik, senki sem tart igényt az esztergomi robbantó amúgy igencsak festői helyen levő telkére.

Így néz ki az esztergomi robbantó telke
Az esztergomi robbantó telkéhez még nem nyúltak  Fotó: Bors

Mint arról a Bors is beszámolt, az egész életében sikertelenséggel küzdő Juhász László szívből gyűlölte a kormányt, a rendőrséget és a közműveket is. Valamennyi vállalkozása becsődölt, ezért pedig a rendszert hibáztatta. Tartozott a szolgáltatóknak és információink szerint egyéb adósságot is felhalmozott. Mikor 2023. szeptember 20-án az Esztergom külterületén, az úgynevezett Búbánatvölgyben álló háza felrobbantásával fenyegetőzött, a helyszínre a tűzoltók mellett a Terrorelhárítási Központ is kivonult. Amikor a TEK munkatársai este megpróbáltak az épületbe behatolni, a zavart elmeállapotú Juhász valóra váltotta fenyegetését, és egy egy flexszel belevágott az előkészített gázpalackba. A detonáció következtében a robbantón kívül Kónya Gábor Lajos főhadnagy is életét vesztette. A később hősi halottá nyilvánított rendőr földi maradványait csak másnap reggel sikerült az összedőlt ház romjai alól kiemelni.

László mindenkit gyűlölt? Fotó: Facebook

A Bors munkatársai most megnézték, milyen állapotban van jelenleg az esztergomi robbantó ingatlanja. Nos, a tragédia óta a területen gyakorlatilag alig változott valami, hacsak az nem, hogy alaposan benőtte a gaz. A romokat nem távolították el, így ma is megtekinthetők László egykori házának összedőlt falmaradványai.

Az esztergomi robbantó értékes telkéhez még hozzá sem nyúltak

A robbantásban több tűzoltó és rendőr is megsérült, közülük többen métereket repültek és az épület mögötti dísztóba estek. A tavacska fóliázott medre változatlan, mint ahogy a körülötte levő sövény is. Még László egykori fehér autóját sem szállították el a telekről. Világos, hogy a terület majdani beépítése egy alapos, és nyilván költséges tereprendezést igényelne, ám a telek festő panorámát kínál. A környéken egyébként főleg hétvégi házak állnak, igaz, László életvitelszerűen is ott lakott.

László autója máig ott áll a telken  Fotó: Bors

A TEK összesen 36 millió forint kártérítést és sérelemdíjat fizetett ki eddig az özvegynek, illetve a házaspár két gyermekének, ezen felül pedig a gyerekek után neveléspótló járadék is megilleti a családot

 - mondta a Borsnak Helmeczy László, az elhunyt Kónya Gábor családjának ügyvédje

A család mindezt kevesellte, de a Fővárosi Törvényszék a TEK-nek adott igazat. A fellebbezés után a Fővárosi Ítélőtábla új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot.

Kérdés, hogy a robbantásban szintén elhunyt elkövető hagyatékának terhére a gyászoló család élhet-e követeléssel. Balogi Zsófia családjogi szakjogász a jogutódok felelősségét illetően hangsúlyozta: a vagyoni helytállási kötelezettség a sérelemdíj tekintetében két csoportra osztható. Ha a kártérítési kötelezettséget már az károkozó életében megállapítják, a kártérítés hagyatéki tartozásként beállítható. A megölt rendőr esetében erről értelemszerűen nincs szó, ezért egy esetleges pert csak a jogutódokkal szemben lehet indítani.

Évek óta emlékeztet a tragédiára a mécses maradványa  Fotó: Bors

A jogutódok helytállási kötelezettsége csakis a hagyaték értékéig terjedhet. Ez az úgynevezett pro viribus felelősség, szemben a cum viribus felelősséggel, amikor az örökös a saját vagyonával is felel. A jogalkotónak nem lehet olyan szándéka, hogy a tulajdonképen vétlen örökös anyagilag tönkremenjen 

- tette hozzá a szakjogász.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
