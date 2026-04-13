Örökké lakatlan maradhat: senkinek sem kell az esztergomi robbantó telke?

Még csak el sem mozdították a három évvel ezelőtti tragédia helyszínéről a horrorház romjait. Úgy tűnik, senki sem tart igényt az esztergomi robbantó amúgy igencsak festői helyen levő telkére.

Az esztergomi robbantó telkéhez még nem nyúltak Fotó: Bors

Mint arról a Bors is beszámolt, az egész életében sikertelenséggel küzdő Juhász László szívből gyűlölte a kormányt, a rendőrséget és a közműveket is. Valamennyi vállalkozása becsődölt, ezért pedig a rendszert hibáztatta. Tartozott a szolgáltatóknak és információink szerint egyéb adósságot is felhalmozott. Mikor 2023. szeptember 20-án az Esztergom külterületén, az úgynevezett Búbánatvölgyben álló háza felrobbantásával fenyegetőzött, a helyszínre a tűzoltók mellett a Terrorelhárítási Központ is kivonult. Amikor a TEK munkatársai este megpróbáltak az épületbe behatolni, a zavart elmeállapotú Juhász valóra váltotta fenyegetését, és egy egy flexszel belevágott az előkészített gázpalackba. A detonáció következtében a robbantón kívül Kónya Gábor Lajos főhadnagy is életét vesztette. A később hősi halottá nyilvánított rendőr földi maradványait csak másnap reggel sikerült az összedőlt ház romjai alól kiemelni.

László mindenkit gyűlölt? Fotó: Facebook

A Bors munkatársai most megnézték, milyen állapotban van jelenleg az esztergomi robbantó ingatlanja. Nos, a tragédia óta a területen gyakorlatilag alig változott valami, hacsak az nem, hogy alaposan benőtte a gaz. A romokat nem távolították el, így ma is megtekinthetők László egykori házának összedőlt falmaradványai.

A robbantásban több tűzoltó és rendőr is megsérült, közülük többen métereket repültek és az épület mögötti dísztóba estek. A tavacska fóliázott medre változatlan, mint ahogy a körülötte levő sövény is. Még László egykori fehér autóját sem szállították el a telekről. Világos, hogy a terület majdani beépítése egy alapos, és nyilván költséges tereprendezést igényelne, ám a telek festő panorámát kínál. A környéken egyébként főleg hétvégi házak állnak, igaz, László életvitelszerűen is ott lakott.

László autója máig ott áll a telken Fotó: Bors

A TEK összesen 36 millió forint kártérítést és sérelemdíjat fizetett ki eddig az özvegynek, illetve a házaspár két gyermekének, ezen felül pedig a gyerekek után neveléspótló járadék is megilleti a családot

- mondta a Borsnak Helmeczy László, az elhunyt Kónya Gábor családjának ügyvédje