Tartozások és pokoli emlékek: örököse lemond az esztergomi robbantó horrortelkéről?

Nem érdemes elfogadniuk örökségként az arra jogosultaknak az esztergomi robbantó telkét. Mint arról a Bors is beszámolt, 2023 őszén az elborult elméjű Juhász László magával együtt az ingatlanját, illetve a TEK egyik munkatársát is felrobbantotta. Mindkét férfi a helyszínen életét vesztette.

A robbanás porig rombolta László házát Fotó: BS

Juhász Lászlót szomszédai kifejezetten agresszív, de ugyanakkor segítőkész embernek ismerték. Örömmel lenyírta a füvet mások kertjében, és a kerítéseket is szívesen javította, de aki ilyesmit kért tőle, kénytelen volt végighallgatni az összeesküvés-elméleteit. Több vállalkozással próbálkozott, de a vidéki vendégháza, a játszóháza és a masszázsszalonja is becsődölt. Végső elkeseredettségében a metróvezetőként helyezkedett el, de az összeférhetetlen természete miatt a BKK-tól is kirúgták. A háza rezsijét nem fizette, ezért a közszolgáltató kilátásba helyezte az áram kikapcsolását. Ezen feldühödve azzal fenyegetőzött, hogy a levegőbe repíti az otthonát.

Ennek hatására a katasztrófavédelem és a TEK is a helyszínre sietett. Egy túsztárgyaló hosszasan győzködte, hogy álljon el tervétől, de végül beváltotta fenyegetését, és egy flexszel belevágott egy gázpalackba. Az így keletkezett detonáció olyan erejű volt, hogy az épületből gyakorlatilag semmi sem maradt, ráadásul maga Juhász László, illetve Kónya Gábor Lajos, a TEK munkatársa is életét vesztette.

László egy konditermet is berendezett magának Fotó: Facebook

A rendőrgyilkos-öngyilkosnak egy felnőtt fia van, aki információink szerint hosszú ideje nem ápolt vele szoros kapcsolatot. Vélhetően ő László örököse, de aligha éri meg a fiúnak az örökséget elfogadnia. A törvény szerint a hagyaték csak egészében örökölhető, ezért olyan opció, miszerint a fiú a negatív örökségről, azaz a tartozásokról lemond, de az ingatlanra igényt tart, nem létezik.

Bizonyos, hogy a férfi hagyatékából kellene rendezni az összes közüzemi tartozást, az esetleges adóhátralékot, a TEK és a katasztrófavédelem költségeit, illetve – amennyiben a gyászoló család igényli – Kónya Gábor Lajos kártérítését is.

A telek úgy tűnik, értékesíthetetlen, egyelőre senki nem kívánja megvásárolni. Jogilag lehetséges lenne, hogy a rendőr családja bejelentkezik az ingatlanért, de a jogszabályok szerint sorrendben az ő kártérítésük előtt a közüzemi tartozásokat kell rendezni.