"Akkor még nem gondoltuk, hogy felnőttként teljesen bekattan" – ismerőse fedte fel, milyen ember volt valójában az esztergomi robbantó

Mint arról lapunk is beszámolt, a férfi szerda délelőtt kezdett őrjöngeni és fenyegetődzni, kora délután pedig a TEK is a helyszínre vonult. Bár majdnem öt órán keresztül próbálták lebeszélni tettéről, ez nem sikerült, így este hét körül behatoltak a házba. László azonban ekkor aktiválta az előre bekészített csapdát: korábban ugyanis fellocsolta benzinnel a házat, gázpalackot vitt be, majd mikor beléptek, flexszel átvágta a gázpalackot. Ő maga és az egyik fiatal rendőrtiszt, Kónya Gábor meghalt, 8 TEK-es és 3 tűzoltó megsérült. Közülük öten jelenleg is kórházban fekszenek, egyiküket pedig az intenzív osztályon kezelik.