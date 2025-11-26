Most jött: Emberi csontokat találtak a IX. kerületben, horrorba fulladt a lomtalanítás? - Helyszíni fotó

A Bors egyik olvasója jelezte lapunknak, hogy egészen megrázó felfedezést tettek a IX. kerületi Liliom utcában, ugyanis állítólag emberi csontokat találtak lomtalanításkor. Olvasónk beszámolója szerint sok csontról van szó, és rengeteg helyszínelő van a környéken. Lapunk felkereste a hatóságokat is ezzel kapcsolatban, de egyelőre nem kaptunk választ – a fejleményekről tájékoztatjuk kedves olvasóinkat.
Új információkat közölt a Bors egyik olvasója, amik szerint az állítólagos emberi csontok valószínűleg bemutató darabok voltak, amik segítségével egyetemen oktatnak, de mivel szerves anyagról van szó, nem lehet az utcán hagyni – a hatóságok egyelőre nem erősítették meg ezeket az információkat sem.
