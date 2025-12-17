Íme 5 bizarr tény Kutná Hora csonttemplomáról

Kutná Hora, a hajdani ezüstbányász-város a középkorban Európa egyik leggazdagabb régiója volt. Az UNESCO Világörökség részét képező óváros ma is őrzi egykori pompáját, ám a település legkülönösebb látványossága nem a főtéren, hanem a külvárosi Sedlecben várja a látogatókat. Itt áll a Kostnice Sedlec, vagyis a híres csonttemplom, ahol a csillárt és a címert is emberi csontokból készítették.

Fotó: ColeTrickle / Shutterstock

Kutná Hora különös csonttemploma

A csehországi sedleci csontgyűjtő, vagy más néven osszárium, Európa talán legbizarrabb katolikus kápolnája. Íme öt tény erről a hátborzongató, mégis lenyűgöző helyről.

1. Több mint 40 ezer ember csontja díszíti a templomot

A sedleci osszárium földalatti kápolnájában mintegy 40 ezer elhunyt földi maradványai kaptak helyet. Csontokból építettek piramisokat, kelyheket, sőt egy monumentális csillárt is, amelyben állítólag megtalálható az emberi test összes csontja. A csillár hét karját gerincek alkotják, a végükön pedig koponyák helyezkednek el.

2. Pestisjárvány és háborúk

A 14. századi Kutná Hora a pestis, az éhínség és a huszita háborúk idején súlyos veszteségeket szenvedett. Csak az 1318-as éhínségben 30 ezer ember halt meg, így a temető hamar megtelt. Ennek megoldására 1400 körül egy kápolnát építettek a gótikus Mindenszentek Temploma alá. Abban az időben nem számított ritkaságnak, hogy a temetőkben a helyhiány miatt a csontokat külön, felszentelt osszáriumokban halmozzák fel. Ilyen célból jött létre a sedleci osszárium is.

3. Egy félvak szerzetes munkája

Legendák szerint a 16. század elején egy félvak szerzetes kezdte piramisszerű formába rendezni a csontokat. Ma négy ilyen csontpiramis látható, de egykor hat díszítette a kápolnát. A szóbeszéd úgy tartja, hogy amikor a szerzetes végzett a koponyák és combcsontok elrendezésével, visszanyerte a látását.

3. Egy barokk zseninek tulajdonítják a csontdíszítést

Jan Blažej Santini Aichel építész nevéhez fűződik az osszárium mai formájának koncepciója, amelyet a barokk vallásosság és esztétika elvei ihlettek. Az általa megálmodott elrendezés a halált az isteni rend részeként mutatja be, így a korábban nyomasztó alsó kápolna új értelmet nyert. Santini műve a halálon túli reményről, a feltámadás ígéretéről tanúskodik.