KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Béla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meglepő fordulat a holtan talált eltűnt nő ügyében, ez volt a nyakán

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 19:00
A jelek nem arra utaltak, mint azt eleinte sokan gondolták. Az eltűnt nő tragédiájának újabb részleteire derült fény.
Bors
A szerző cikkei

A rendőrség közlése szerint a Kalifornia államban, Big Sur közelében, a vadonban meztelenül, holtan talált eltűnt nő nyakán lévő nyomokat rovarcsípések okozták, nem pedig fojtogatás – mint azt korábban gondolták.

Az eltűnt nő halálának körülményeit rejtély övezi
Fotó: 123RF


Az eltűnt nő tragédiája

Joanna Shields holttestét április 9-én találták meg a vízben a Pine Ridge Trail túraútvonalon, a Sykes Hot Springs közelében. A 37 éves nő fején állítólag egy vágás volt, és a túrázók, akik rátaláltak, gyanús nyomokat észleltek a nyakán. A rendőrség azonban pénteken elutasította azt a feltételezést, hogy megfojtották, és közölték, hogy a nyomokat valószínűleg hangyák okozták.

A seriffhivatal szóvivője, Andres Rosas így nyilatkozott:

Ebben az esetben az illetőn olyan sérüléseket találtak, amelyek összhangban vannak a rovarok által okozott sérülésekkel.

Hozzátette, a halál oka egyelőre nem ismert, annak megállapításához toxikológiai vizsgálatok szükségesek - írja a nypost.com. Shields testvére, Claudia Robinson így fogalmazott:

Shields ragyogó, sugárzó személyiség volt, aki éppen élete egyik legboldogabb időszakát élte, tele örömmel és hálával. Hiánya mély hatással lesz mindazokra, akik valaha találkoztak a gyönyörű lelkével.

Shields szenvedélyes gördeszkás volt. Jeff Anning, az Evolve Skateboards tulajdonosa, amely cégnél korábban dolgozott, így emlékezett rá: „Rengeteg energiája volt. Nagyon szenvedélyes és kedves volt, mindig másokat helyezett előtérbe.”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
