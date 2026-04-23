Meglepő fordulat a holtan talált eltűnt nő ügyében, ez volt a nyakán

A rendőrség közlése szerint a Kalifornia államban, Big Sur közelében, a vadonban meztelenül, holtan talált eltűnt nő nyakán lévő nyomokat rovarcsípések okozták, nem pedig fojtogatás – mint azt korábban gondolták.

Joanna Shields holttestét április 9-én találták meg a vízben a Pine Ridge Trail túraútvonalon, a Sykes Hot Springs közelében. A 37 éves nő fején állítólag egy vágás volt, és a túrázók, akik rátaláltak, gyanús nyomokat észleltek a nyakán. A rendőrség azonban pénteken elutasította azt a feltételezést, hogy megfojtották, és közölték, hogy a nyomokat valószínűleg hangyák okozták.

A seriffhivatal szóvivője, Andres Rosas így nyilatkozott:

Ebben az esetben az illetőn olyan sérüléseket találtak, amelyek összhangban vannak a rovarok által okozott sérülésekkel.

Hozzátette, a halál oka egyelőre nem ismert, annak megállapításához toxikológiai vizsgálatok szükségesek - írja a nypost.com. Shields testvére, Claudia Robinson így fogalmazott:

Shields ragyogó, sugárzó személyiség volt, aki éppen élete egyik legboldogabb időszakát élte, tele örömmel és hálával. Hiánya mély hatással lesz mindazokra, akik valaha találkoztak a gyönyörű lelkével.

Shields szenvedélyes gördeszkás volt. Jeff Anning, az Evolve Skateboards tulajdonosa, amely cégnél korábban dolgozott, így emlékezett rá: „Rengeteg energiája volt. Nagyon szenvedélyes és kedves volt, mindig másokat helyezett előtérbe.”