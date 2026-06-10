Fülöp, aki rajongásig szerette a királynőt, mégis hűtlen volt – A herceg ma lenne 105 éves!

II. Erzsébet királynő férje rajongásig szerette az uralkodónőt, mégis többször félrelépett. Noha igazi bizonyíték sosem került elő, spekulációk és pletykák már hosszú évekkel ezelőtt elindultak. Fülöp herceg a híresztelések szerint legalább tíz nővel állt kapcsolatban házassága alatt.

Fülöp herceg találta fel a gépet, ami képes gömbalakú jégkockát adagolni, csak hogy felesége, II. Erzsébet kedvére tegyen (Fotó: AFP)

Fülöp herceg ma lenne 105 éves

Fülöp 1921. június 10-én a görög és a dán királyi család sarjaként született. Bár Görögországban jött világra, egyéves korában családját kiűzték az országból, és a brit Királyi Haditengerészet egyik hadihajójának kellett őket kimenekíteni Korfu szigetéről.

Az ifjú herceg 18 éves korában elegyedett levelezésbe Erzsébet brit hercegnővel, aki akkor csupán 13 éves volt. Kettejük kapcsolata igazi tündérmesébe illő szerelem volt: fiatalon szerettek egymásba, a királyi család érdekházasságának átka nem fogott rajtuk, gyermekeik születtek és egészen halálukig kitartottak egymás mellett.

Szerelem ide vagy oda, a pletykák nem kerülték el őket az évek során. Többen is beszámoltak Fülöp herceg hűtlenségéről. A témával már a Korona című sorozatban is találkozhattunk, ahol habár nem egyértelműsítették a félrelépéseket, lopott pillantásokat és kétes helyzeteket azonban feltártak a nézők előtt.

A 2021-ben elhunyt Fülöp herceget élete során sok állítólagos szeretővel hírbe hozták, de csak az egyikük neve tért vissza újra és újra évtizedeken keresztül.

Fülöp herceg szeretői a pletykák szerint több mint tízen voltak (Fotó: Bors)

Penny Knatchbull

A Penelope Meredith Mary Eastwood néven született, Penny 21 éves volt, amikor először találkozott Fülöp herceggel, aki vőlegényének, Norton Knatchbullnak a keresztapja volt. Az ifjú lány és a herceg között állítólag a kezdettől fogva nagy volt az összhang. Pennynek és férjének három gyermeke született, de sajnos a legkisebb lány 5 éves korában elhunyt. Fülöp herceg jó barátként igyekezett mindenben támogatni a gyászoló Pennyt, aki ekkoriban vált a herceg bizalmasává. Fülöp herceg nem titkolta a szoros barátságot: minden rendezvény vendéglistájának végére odabiggyesztette az „és persze Penny” megjegyzést. Noha konkrét bizonyíték sosem került elő egyesek beszámolója igencsak gyanúsnak bizonyult. Dickie Arbiter II. Erzsébet királynő sajtófőnöke közeli kapcsolatban állt a királyi család tagjaival, korábban tagadta, hogy Fülöp herceg és Penny Knatchbull szeretők lettek volna.

A kapcsolatuk alapja a vezetés iránti szenvedély volt... Közös volt az érdeklődésük, de harminc év volt köztük, szóval nem volt semmiféle kapcsolat.

Kapcsolatuk közelségét jól mutatja, hogy Penny egyike volt annak a 30 személynek, akik részt vehettek Fülöp herceg temetésén, ez pedig azt sugallja, hogy II. Erzsébet királynőnek nem volt ellenvetése a barátságot illetően.