„A legrosszabbtól tartok” - Megszólalt a kaszinózás után eltűnt családapa párja

Kalányos Gábor a párja szerint gondos családapa, aki mindent megtett annak érdekében, jó körülményeket biztosítson szeretteinek. Több helyen dolgozott, hogy az öt hónapos kisfiának, Gáborkának is mindent megvehessen. Néha kaszinóba is elment. Így tett július 19-én, este is. Akkor a nála levő pénzt eljátszotta, amiről a kedvesét, Adrienn telefonon értesítette. Megállapodtak, hogy a férfi hazamegy gyalog a Pécstől 2,5 óra sétányira levő Kővágószőlősre, de azóta sem érkezett meg.

Az 5 hónapos Gáborkának is szüksége van az édesapjára Fotó: Olvasói

Ismerem a páromat, és tudom, hogy ő sosem tenne velünk olyat, hogy nyom nélkül felszívódik, ezért tudom, hogy bajban van. Említette is nekem, hogy találkozik egy ismerősével, akiről nem vagyok túl jó véleménnyel, ezért felmerült bennem, hogy neki köze lehet Gábor eltűnéséhez. Alaptalanul persze senkit nem szeretnék bűncselekménnyel vádolni

– mondta a Borsnak Adrienn, majd elmesélte, hogy a rendőröket megkérte, ellenőrizzék a pécsi térfigyelő kamerák felvételeit.

- Biztos vagyok benne, hogy a képeken látni lehetne, hogy a gyermekem apja merre indult el. Az, hogy nem jelentkezik, több mint furcsa. Remélem, hogy hamarosan előkerül, de megmondom őszintén, már a legrosszabbra is gondoltam – magyarázta Adrienn.

A nő állítja: tudomása szerint az élettársának nincsenek haragosai.

- A környezetünkben pletykálják, hogy Gábort esetleg megölték, és egy víztározóba, esetleg Mohácsnál a Dunába dobták – jegyezte meg az aggódó családanya, és mindehhez hozzátette: Gábor fülében négy évvel ezelőtt kialakult egy polip, amiről az orvosok elmondták, hogy előbb–utóbb operálni kell, mert átterjedhet a férfi agyára.

Adrienn és Gábor boldogan éltek Fotó: Olvasói

A kedvesem készült a műtétre, de rettegett tőle. Előfordult, hogy már bent volt a kórházban, de megijedt és meggondolta magát. Eszembe jutott, hogy esetleg egy hirtelen rosszullét áll az eltűnése hátterében, igaz, valószínű, akkor a hazafelé tartó úton esett volna össze menet közben, és már rég rátalált volna valaki. Az is igaz, ha összezavarodott, akár el is bolyonghatott. A legfontosabb most az, hogy megtaláljuk

– fejezte be Adrienn.