Látta valaki? Eltűnt a 86 éves Ilona

Az Encsi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Zs. Molnár Ilona 86 éves, zsujtai lakos eltűnése ügyében. A rendőrség a lakosság segítségét kéri.
A nő 2026. április 27-én reggel otthonából ismeretlen helyre távozott a felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. Zs. Molnár Ilonáról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
Az Encsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt asszony hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
