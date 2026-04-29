Látta valaki? Eltűnt a 86 éves Ilona

Az Encsi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Zs. Molnár Ilona 86 éves, zsujtai lakos eltűnése ügyében. A rendőrség a lakosság segítségét kéri.

A nő 2026. április 27-én reggel otthonából ismeretlen helyre távozott a felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. Zs. Molnár Ilonáról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.