Látta valaki? Eltűnt a 46 éves József

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó M. József ügyében.
A rendelkezésre álló információk szerint a 46 éves férfi 2025. szeptember 19-én délután egy VIII. kerületi egészségügyi intézményből ismeretlen helyre távozott. A férfit a rendőrök jelenleg is keresik.
M. József körülbelül 170 centiméter magas, rövid hajú. Eltűnésekor piros, kockás inget, farmernadrágot, fekete cipőt, valamint bordó oldaltáskát viselt.
Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki M. József tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
