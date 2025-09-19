Látta valaki? Eltűnt a 46 éves József

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó M. József ügyében.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Fotó: Pixabay

A rendelkezésre álló információk szerint a 46 éves férfi 2025. szeptember 19-én délután egy VIII. kerületi egészségügyi intézményből ismeretlen helyre távozott. A férfit a rendőrök jelenleg is keresik.

M. József körülbelül 170 centiméter magas, rövid hajú. Eltűnésekor piros, kockás inget, farmernadrágot, fekete cipőt, valamint bordó oldaltáskát viselt.

Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.