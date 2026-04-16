Elfáradt a randalírozásban, majd elaludt az 50 fokos kemencében a betörő - nem sokon múlt a tragédia

Elaludt az 50 fokos kemencében egy békés vármegyei férfi, aki egy átbulizott éjszaka után tört be egy vármegyei pékségbe. A helyszínen szétdobálta a pékárút, majd az egyik kemencében talált magának alvó helyet. A rendőrök kábítószer gyorstesztet is végeztek, amely pozitív eredményt mutatott.

Hatalmas káoszt csinált a pékségben mielőtt elaludt az 50 fokos kemencében

Elaludt a pékség kemencéjében, nem tudta hogy került oda

Az életével játszott az a férfi, aki egy Békés vármegyei pékségbe tört be, ahol a rongálás után az 50 fokos kemencében aludt el. A pékség dolgozói szerdán hajnalban találtak rá a betörőre.

A férfi felborította az asztalokat és a székeket, illetve szétdobálta a sütésre előkészített és kész péksüteményeket, kenyereket. A szundikáló férfira akkor bukkantak a pékség dolgozói, amikor felfűtés előtt leellenőrizték a kemencét, amihez kinyitották az ajtót.

Alkoholt nem, de drogot fogyasztott

A dolgozók felébresztették a betörőt, aki szemmel láthatóan azt sem tudta, hogy hol van, s a kiérkező rendőröknek később azt mondta, hogy a barátaival italozott az éjszaka, és nem emlékszik arra, hogyan került a pékség területére.

A rendőrök alkoholszondát használtak, amely negatív eredményt mutatott, azonban a férfi drogtesztje pozitív lett. A Békési Rendőrkapitányság rendőrei büntetőeljárást indítottak a férfi ellen és vizsgálják, hogy a történtek idején milyen szer hatása alatt állhatott - közölte a Békés vármegyei rendőrség Facebook bejegyzésében.