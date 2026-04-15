Videón, ahogy az őrjöngő férfi megpróbál bejutni egy házba - Az ott lakó fiatal lányt akarta látni

Vírusként terjed a kapucsengő kamerája által rögzített videó, amin egy őrjöngő férfi követeli az ott lakók lányát és azt üvölti: "Hol a lányod?" A rendőrség Jason Nicholst azzal vádolja, hogy erőszakkal próbált bejutni a kaliforniai család otthonába, miután megfenyegette a háztulajdonost.

Sokkoló képsorok! Így próbált bejutni a házba az őrjöngő férfi

Sokkoló képsorok! Így próbált bejutni a házba az őrjöngő férfi

A 30 éves Jason Nichols eleinte csak megpróbált, de végül be is jutott a fairfieldi házba, egy tolóajtón keresztül. A videón látható, ahogy megfenyegeti a háztulajdonost és a lánya hollétéről kérdezi, miközben azt állítja: „Ez az én környékem”, majd „Harry Dresdenként” mutatkozik be. Később kiderült, Jason már korábban is meg volt vádolva kiskorú zaklatása miatt.

Nyisd ki a rohadt ajtót, vagy megöllek!

– üvöltötte a felvételen, majd hozzátette, hogy ez az ő környéke.

A rendőröket április 7-én riasztották a fairfieldi címre, miután bejelentés érkezett az addig ismeretlen férfiról. Az információk szerint az eset idején a tulajdonos felesége és gyermeke voltak a házban. A nyomozók szerint a háztulajdonos, aki az incidens kezdetén nem volt otthon, biztonsági kamerán keresztül figyelte az eseményeket, majd hazaért és egy lapáttal szállt szembe a betörővel.

Victor, itt vagy? Mi van, szeretsz kislányokat megerőszakolni? Próbálj meg bármit, esküszöm, megöllek, érted?!

– hallható a felvételen.

Az összetűzés tettlegességig fajult. A rendőrség szerint mind Jason, mind a háztulajdonos fejsérüléseket szenvedett. A háztulajdonos ezután megpróbálta lecsillapítani a helyzetet és arra kérte, hogy menjen ki. A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, Jasont a ház előtt találták meg, ahol őrizetbe vették. Kórházba szállították, majd a Solano megyei börtönbe vitték.

Jasont kezdetben több súlyos bűncselekménnyel vádolták meg, többek között halálos fegyverrel elkövetett támadással, bűncselekmény elkövetésével való fenyegetéssel, elsőfokú betöréssel és rongálással.

Az óvadékot 35 000 dollárban állapították meg.

A rendőrség szóvivője elmondta, hogy az április 5-i esetben érintett gyermek nem azonos azzal, aki a házban tartózkodott az április 7-i betörés idején.

A nyomozás továbbra is folyamatban van. Az ügy érzékeny jellege és egy kiskorú érintettsége miatt a hatóságok nem adnak ki további információkat, írja a People.