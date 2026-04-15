Videón, ahogy az őrjöngő férfi megpróbál bejutni egy házba - Az ott lakó fiatal lányt akarta látni

Vírusként terjed a kapucsengő kamerája által rögzített videó, amin egy őrjöngő férfi követeli az ott lakók lányát és azt üvölti: "Hol a lányod?" A rendőrség Jason Nicholst azzal vádolja, hogy erőszakkal próbált bejutni a kaliforniai család otthonába, miután megfenyegette a háztulajdonost.
A 30 éves Jason Nichols eleinte csak megpróbált, de végül be is jutott a fairfieldi házba, egy tolóajtón keresztül. A videón látható, ahogy megfenyegeti a háztulajdonost és a lánya hollétéről kérdezi, miközben azt állítja: „Ez az én környékem”, majd „Harry Dresdenként” mutatkozik be. Később kiderült, Jason már korábban is meg volt vádolva kiskorú zaklatása miatt.
Nyisd ki a rohadt ajtót, vagy megöllek!
– üvöltötte a felvételen, majd hozzátette, hogy ez az ő környéke.
A rendőröket április 7-én riasztották a fairfieldi címre, miután bejelentés érkezett az addig ismeretlen férfiról. Az információk szerint az eset idején a tulajdonos felesége és gyermeke voltak a házban. A nyomozók szerint a háztulajdonos, aki az incidens kezdetén nem volt otthon, biztonsági kamerán keresztül figyelte az eseményeket, majd hazaért és egy lapáttal szállt szembe a betörővel.
Victor, itt vagy? Mi van, szeretsz kislányokat megerőszakolni? Próbálj meg bármit, esküszöm, megöllek, érted?!
– hallható a felvételen.
Az összetűzés tettlegességig fajult. A rendőrség szerint mind Jason, mind a háztulajdonos fejsérüléseket szenvedett. A háztulajdonos ezután megpróbálta lecsillapítani a helyzetet és arra kérte, hogy menjen ki. A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, Jasont a ház előtt találták meg, ahol őrizetbe vették. Kórházba szállították, majd a Solano megyei börtönbe vitték.
