Lövöldözés miatt kellett kiüríteni egy iskola épületét - egy diák megsérült

Lövöldözés miatt kellett kiüríteni egy iskolát, miután egy kilencedik osztályos tanuló az óra közepén lövöldözésbe kezdett csütörtökön. A lövöldözés során egy osztálytársát megsebesítette, a lövöldöző diák elmenekült a helyszínről.

A lövöldözés után a diák elmenekült a helyszínről, de hamar elfogták a rendőrök Fotó: Kárpátaljai rendőrség

Lövöldözés miatt menekült el, de elkapták

Megrázó incidens borzolta a kedélyeket csütörtökön reggel Kárpátalján, a Csapi Széchényi István Líceumban - tájékoztatott a Kárpáti Igaz Szó.

Információk alapján egy kilencedik osztályos tanuló egy gumilövedékkel ellátott pisztolyt vett elő az óra közepén, amivel lövöldözni kezdett. Az incidens során két lövés dördült el, egy osztálytársát megsebesítve.

Szerencsére nincs életveszélyben a meglőtt diák

A lövöldözés után a diák elmenekült a helyszínről, de a rendőrök hamar nyomára bukkantak és elfogták. A sérült diák azonnali orvosi ellátásban részesült, sérülései szerencsére nem életveszélyesek, az állapota stabil.

Az incidens miatt az iskola teljes épületét kiürítették, a tűzszerészek és a rendőrök átkutatták az intézmény egész területét - írták a Tények cikkében.