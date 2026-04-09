Brutális csapás a magyar autósoknak: megbénult az M1-es, szirénázó mentőautó száguld a helyszínre

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató Kimle térségében, az M1-es autópálya 152-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon.

Megbénult az M1-es, szirénázó mentőautó száguld a helyszínre Fotó: Illusztráció - Észak-Magyarország

A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanították a személyautót. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. A sztráda érintett szakaszán a belső sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.