Brutális csapás a magyar autósoknak: megbénult az M1-es, szirénázó mentőautó száguld a helyszínre

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató Kimle térségében, az M1-es autópálya 152-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon.
A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanították a személyautót. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. A sztráda érintett szakaszán a belső sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
