Két kábítószer-kereskedő bandát számoltak fel egyszerre a rendőrök: a vevők maguk mérték a drogot

Komoly csapást mértek a kábítószer-kereskedőkre a hatóságok: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nagyszabású, összehangolt akcióban két droghálózatot is felszámolt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

Kábítószer-kereskedőket fogott a rendőrség

A razzia során több mint 500 rendőr vett részt, akik egyszerre 7 településen, 17 helyszínen csaptak le. Az akció végén 16 embert állítottak elő, közülük négy főt már le is tartóztattak.

Lecsaptak a kábítószer-kereskedőkre

Az egyik hálózat központja Szolnokhoz köthető: egy testvérpár építette ki saját terjesztői rendszerét, miután kihasználták a korábban felszámolt bandák után keletkező „piaci rést”. Gyorsan megszervezték az ellátási láncot, és kristály nevű droggal látták el a vásárlóikat, akik nemcsak a környékről, hanem más vármegyékből és Budapestről is érkeztek.

A terjesztési módszereik különösen rafináltak voltak: titkosított üzenetküldő alkalmazásokon kommunikáltak, személyes találkozókat alig szerveztek, helyette rejtekhelyeken hagyták a drogot. Előfordult, hogy a vásárlók egy külterületen elhelyezett zsákból maguk mérték ki a kívánt mennyiséget. Egy budapesti vevő például egyszerre 7 kilogramm kristályt vásárolt meg, több millió forintért.

A hálózat működésében több ember is segített: volt, aki a szállítást intézte bérelt autóval, mások a tárolásban és a logisztikában vettek részt. A rendőrök ezeket a segítőket is elfogták.

A házkutatások során jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot, mérlegeket, mobiltelefonokat és készpénzt találtak. Több millió forintot és értékes zálogjegyeket foglaltak le, valamint két nagy értékű autót is, amelyeket a gyanúsítottak használtak.

Ezzel párhuzamosan egy másik drogbanda ellen is felléptek a hatóságok. A szegedi nyomozók több településen tartottak razziát, ahol tíz embert állítottak elő. Külön súlyosbító körülmény, hogy az egyik díler még reintegrációs őrizet alatt is folytatta az illegális tevékenységét – őt azonnal visszaszállították a büntetés-végrehajtási intézetbe – írja a police.hu.