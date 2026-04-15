Rajtaütés egyszerre két helyszínen: hajnalban csaptak le a magyar rendőrök a két drogdílerre

Április 14-én hatalmas akcióval csaptak le a rendőrök egyszerre két helyen is a feltételezett két drogdílerre, Karancslapujtőn. A rajtaütés során egy 27 éves és egy 19 éves férfit kaptak el, melyben nyomozók, felderítők és kommandósok is szakszerűen vettek részt.
A gyanú szerint a páros már tavaly ősz óta árulta a katát vagyis partidrogot, sőt az üzletek egy részét egy salgótarjáni szórakozóhelyen bonyolították, amit a hatóságok nemrég három hónapra be is zárattak.
A razziák során több helyszínt is átkutattak, legfőképp lakásokat és még egy salgótarjáni fodrászatot is, ahol drogozáshoz szükséges eszközökre bukkantak. A rendőrök nem csak bizonyítékokat, hanem készpénzt is lefoglaltak, hogy a gyanúsítottak illegális bevétele se maradjon náluk.
A két férfit előállították, kihallgatták, egyiküket pedig azonnal őrizetbe vették. Ugyanazon a napon több fogyasztó is rendőrkézre került, így a hálózat további szereplői is lebukhattak - írja a Police.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.