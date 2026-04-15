Rajtaütés egyszerre két helyszínen: hajnalban csaptak le a magyar rendőrök a két drogdílerre

Április 14-én hatalmas akcióval csaptak le a rendőrök egyszerre két helyen is a feltételezett két drogdílerre, Karancslapujtőn. A rajtaütés során egy 27 éves és egy 19 éves férfit kaptak el, melyben nyomozók, felderítők és kommandósok is szakszerűen vettek részt.

A drogdíler páros többé már nem üzletelhet

A gyanú szerint a páros már tavaly ősz óta árulta a katát vagyis partidrogot, sőt az üzletek egy részét egy salgótarjáni szórakozóhelyen bonyolították, amit a hatóságok nemrég három hónapra be is zárattak.

A razziák során több helyszínt is átkutattak, legfőképp lakásokat és még egy salgótarjáni fodrászatot is, ahol drogozáshoz szükséges eszközökre bukkantak. A rendőrök nem csak bizonyítékokat, hanem készpénzt is lefoglaltak, hogy a gyanúsítottak illegális bevétele se maradjon náluk.

A két férfit előállították, kihallgatták, egyiküket pedig azonnal őrizetbe vették. Ugyanazon a napon több fogyasztó is rendőrkézre került, így a hálózat további szereplői is lebukhattak - írja a Police.

