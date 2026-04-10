Gigantikus drogfogás, 11 milliárdot ért a szajré: Banános dobozba rejtették a kokaint

Banános dobozba rejtették az Európába csempészett drogot. A szállítmányra gyanús eltérés után találtak rá a hamburgi hatóságok, és egy milliárd forint értékű kokainra bukkantak.

A banános dobozokat egy tengeri konténerben szállították Európába

Banános dobozba rejtve érkezett Németországba a kokain

Hatalmas drogmennyiségre bukkantak a hamburgi kikötőben március közepén. A kokaint banános dobozokba rejtették, amiket több tengeri konténerben szállítottak Dél-Amerikából. A hatóságok szerint nagyjából 3 millió euró (11 milliárd forint) lehet a lefoglalt mennyiség értéke.

Ecuadorból érkezett a szállítmány Hamburgba a beszámolók alapján. A nyomozók akkor vizsgálták át az egyik szállítmány, amikor gyanús eltérést észleltek. Az átvizsgálás során közel 1600 csomag kokaint találtak a banános kartonokba rejtve.

Még mindig népszerű ez a fajta csempészet

Hamburg – a német sajtó szerint – Rotterdam és Antwerpen mellett az elmúlt évek egyik legfontosabb európai belépési ponttá vált a kokaincsempészek számára. A mostani ügy ismét rávilágított arra, hogy a droghálózatok még mindig a konténeres áruszállítást tartják a legnépszerűbbnek a csempészethez - olvasható az Origo cikkében, amely a német Bildre hivatkozik.