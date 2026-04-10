Gigantikus drogfogás, 11 milliárdot ért a szajré: Banános dobozba rejtették a kokaint

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 13:58
Egy kikötőben bukkantak a hatalmas drogmennyiségre. Tengeri konténereken szállították a banános dobozokat.

Banános dobozba rejtették az Európába csempészett drogot. A szállítmányra gyanús eltérés után találtak rá a hamburgi hatóságok, és egy milliárd forint értékű kokainra bukkantak. 

A banános dobozokat egy tengeri konténerben szállították Európába
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Banános dobozba rejtve érkezett Németországba a kokain

Hatalmas drogmennyiségre bukkantak a hamburgi kikötőben március közepén. A kokaint banános dobozokba rejtették, amiket több tengeri konténerben szállítottak Dél-Amerikából. A hatóságok szerint nagyjából 3 millió euró (11 milliárd forint) lehet a lefoglalt mennyiség értéke. 

Ecuadorból érkezett a szállítmány Hamburgba a beszámolók alapján. A nyomozók akkor vizsgálták át az egyik szállítmány, amikor gyanús eltérést észleltek. Az átvizsgálás során közel 1600 csomag kokaint találtak a banános kartonokba rejtve.  

Még mindig népszerű ez a fajta csempészet

Hamburg – a német sajtó szerint – Rotterdam és Antwerpen mellett az elmúlt évek egyik legfontosabb európai belépési ponttá vált a kokaincsempészek számára. A mostani ügy ismét rávilágított arra, hogy a droghálózatok még mindig a konténeres áruszállítást tartják a legnépszerűbbnek a csempészethez - olvasható az Origo cikkében, amely a német Bildre hivatkozik.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
