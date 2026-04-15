Döbbenetes felvétel! Egy BMW és egy Porsche versenyzett Szolnokon

Két autó versenyzett Szolnokon. A bajor márkájú autót vezető sofőr majdnem bele is ment az előtte álló kocsiba. Biatorbágyon pedig egy driftelő BMW tört össze majdnem egy másik autót a körforgalomban. Hol lesz ennek vége?

Egy BMW és egy Porsche versenyzett Szolnokon

Közveszélyesen közlekedett egy BMW és egy Porsche Szolnokon, az esetről egy harmadik, szabályosan közlekedő autó fedélzeti kamerája készített felvételt, amit aztán a Budapesti Autósok hozott nyilvánosságra. A BMW-t vezető sofőr az illegális versenyzés után még a záróvonalat is átlépte a forgalmas kereszteződésben. Még a VÉDA-kapu sem zavarta őt, kérdés, lesz-e bármilyen következménye a manővernek.

A Budapesti Autósok felhívta a figyelmet arra, hogy a fedélzeti kamerával rögzített esetekkel a hatóságok sokszor nem tudnak mit kezdeni, mivel azok nem hiteles mérőeszközök, így a gyorshajtás nem bizonyítható velük.

Biatorbágyon egy driftelő BMW volánjánál ülő sofőr hozta rá a frászt egy szabályosan közlekedő autósra a körforgalomban, szerencsére itt sem történt baleset. Az viszont megint bebizonyosodott, hogy a felelőtlen járművezetés továbbra is nagy probléma a magyar utakon, írja az index.