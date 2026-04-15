Döbbenetes felvétel! Egy BMW és egy Porsche versenyzett Szolnokon

Két autó versenyzett Szolnokon. A bajor márkájú autót vezető sofőr majdnem bele is ment az előtte álló kocsiba. Biatorbágyon pedig egy driftelő BMW tört össze majdnem egy másik autót a körforgalomban. Hol lesz ennek vége?
Közveszélyesen közlekedett egy BMW és egy Porsche Szolnokon, az esetről egy harmadik, szabályosan közlekedő autó fedélzeti kamerája készített felvételt, amit aztán a Budapesti Autósok hozott nyilvánosságra. A BMW-t vezető sofőr az illegális versenyzés után még a záróvonalat is átlépte a forgalmas kereszteződésben. Még a VÉDA-kapu sem zavarta őt, kérdés, lesz-e bármilyen következménye a manővernek.
A Budapesti Autósok felhívta a figyelmet arra, hogy a fedélzeti kamerával rögzített esetekkel a hatóságok sokszor nem tudnak mit kezdeni, mivel azok nem hiteles mérőeszközök, így a gyorshajtás nem bizonyítható velük.
Biatorbágyon egy driftelő BMW volánjánál ülő sofőr hozta rá a frászt egy szabályosan közlekedő autósra a körforgalomban, szerencsére itt sem történt baleset. Az viszont megint bebizonyosodott, hogy a felelőtlen járművezetés továbbra is nagy probléma a magyar utakon, írja az index.
