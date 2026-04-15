Döbbenetes ütközés - Motorbaleset történt Tatabányán

Egy motoros és egy taxis ütközött össze április 15-én, szerdán délután Tatabányán. A motorbalesethez mentő is érkezett.

Baleset történt április 15-én, szerdán délután Tatabányán, a Környei út és a Búzavirág utca kereszteződésénél. A karambolban egy motor és egy taxi volt érintett. Az esetről helyszíni fotót kapott a Kemma egy olvasótól, akinek elmondása szerint a taxis lökhette fel haladása közben a motorost. A helyszínre mentő is érkezett, írja a Kemma.