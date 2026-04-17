Kecsegtető ajánlat érkezett: több millióval húzták le a gyanútlan nőt

Kedvező lehetőségre talált az interneten egy mosonmagyaróvári nő, aki gyarapítani akarta a vagyonát. Végül csúnya csalás áldozatává vált.
Az interneten ajánlkozott egy ellenállhatatlannak tűnő lehetőség a nő számára, aki meg is ragadta az alkalmat, hogy gyarapítsa a vagyonát. A regisztráció után telefonon beszélt egy férfival, aki gyors és hatalmas hozamról győzte meg az áldozatot.
A vállalkozás az elején látszólag profitot termelt, így a nő bízott a lehetőségben és növelte is a befektetett összeget: közel 3 millió forintot utalt annak reményében, hogy még nagyobb összeggel gazdagodik. A későbbiekben viszont a cég elérhetetlenné vált, a befektetett pénz pedig eltűnt - írja a police.hu.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az interneten kínált, kiemelkedően magas hozamú ajánlatok gyakran csalókhoz vezetnek. Mielőtt pénzt utalna ismeretlen cégnek vagy személynek, minden esetben tájékozódjon! Ellenőrizze a szolgáltató hitelességét, és legyen gyanakvó a sürgető, túl szép ígéretekkel szemben!
