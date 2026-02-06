Csalók próbálnak meg pénzt szerezni Fenyő Miklós halálával

Nemcsak a szerettei és a zenei szakma, hanem a rajongók szíve is feketébe burkolózott, amikor érkezett a tragikus hír: Fenyő Miklós nincs többé. A magyar könnyűzene meghatározó alakja 78 éves korában hunyta le végleg a szemét. A sztár halálhíre sajnos az adathalászokhoz is eljutott, és rögtön akcióba lendültek - hazugságokkal feketítik be az emlékét.

Fenyő Miklós és a Hungária éveken át szállította a slágereket / Fotó: Szabolcs László / hot!archív

Elhunyt Fenyő Miklós, mit akarnak tőle a csalók?

Fájdalmasabb január 31-ét senki sem tudott volna magának elképzelni, hiszen aznap derült ki: a Hungária együttes énekese egy rövid lefolyású betegség után hajnalban meghalt. A megrázó hírt az eMeRton-díjas énekes Facebook-oldalán egy rövid bejegyzéssel közölték.

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!

- olvasható a bejegyzésben, amely alatt rögtön könnyes emojikkal búcsúztak a rajongók.

A posztot sajnos a csalók is kiszúrták, ám gyász helyett ők inkább egy tervet eszeltek ki: Fenyő Miklós halálából húznának hasznot, nem is akárhogyan. Mindössze 6 napja derült ki, hogy az ikon nincs köztünk, de máris lemásoltak egy népszerű magyar hírportált, amin álhírt terjesztenek róla.

Gyomorforgató, mire vetemedtek. A csalók egy hosszú, bulváros cikkben részletezik, hogy Fenyő Miklós az utolsó pillanatban megváltoztatta a végrendeletét és „a magyar zenei történet legfurcsább örökségét” hagyta a családjára.

Dobálóznak benne a milliókkal:

karórák,

ingatlanok,

és egy mesterséges intelligencia-alapú (MI) befektetési platformra regisztrált profil is szerepel a kamu végrendeletben.

Fenyő Miklós halálhíréből próbálnak hasznot húzni a csalók / Fotó: képernyőfotó/internet

A csalók azt hazudják a néhai Fenyőről, hogy milliók helyett ezt a regisztrált profilt hagyta a családjára. A lényeg: az énekes 90 ezer forintot fektetett be, és az utolsó két évében ezt 23 millió forintra duzzasztotta.

Az adathalászok azt hazudják, hogy a képen látható, sárgán kiemelt, linkelt oldalt használta Fenyő, hogy sok pénzt keressen / Fotó: Képernyőfotó/internet

A csalók az adathalász oldal nevét, elérhetőségét is megadják, hogy bárki "milliomos" lehessen. Az egész csupán átverés, valójában a gyanútlan rajongók pénzére és adataira fáj a kiberbűzözők foga!