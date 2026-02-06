Csalók próbálnak meg pénzt szerezni Fenyő Miklós halálával

Nemcsak a szerettei és a zenei szakma, hanem a rajongók szíve is feketébe burkolózott, amikor érkezett a tragikus hír: Fenyő Miklós nincs többé. A magyar könnyűzene meghatározó alakja 78 éves korában hunyta le végleg a szemét. A sztár halálhíre sajnos az adathalászokhoz is eljutott, és rögtön akcióba lendültek - hazugságokkal feketítik be az emlékét.
Fájdalmasabb január 31-ét senki sem tudott volna magának elképzelni, hiszen aznap derült ki: a Hungária együttes énekese egy rövid lefolyású betegség után hajnalban meghalt. A megrázó hírt az eMeRton-díjas énekes Facebook-oldalán egy rövid bejegyzéssel közölték.
A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!
- olvasható a bejegyzésben, amely alatt rögtön könnyes emojikkal búcsúztak a rajongók.
A posztot sajnos a csalók is kiszúrták, ám gyász helyett ők inkább egy tervet eszeltek ki: Fenyő Miklós halálából húznának hasznot, nem is akárhogyan. Mindössze 6 napja derült ki, hogy az ikon nincs köztünk, de máris lemásoltak egy népszerű magyar hírportált, amin álhírt terjesztenek róla.
Gyomorforgató, mire vetemedtek. A csalók egy hosszú, bulváros cikkben részletezik, hogy Fenyő Miklós az utolsó pillanatban megváltoztatta a végrendeletét és „a magyar zenei történet legfurcsább örökségét” hagyta a családjára.
Dobálóznak benne a milliókkal:
A csalók azt hazudják a néhai Fenyőről, hogy milliók helyett ezt a regisztrált profilt hagyta a családjára. A lényeg: az énekes 90 ezer forintot fektetett be, és az utolsó két évében ezt 23 millió forintra duzzasztotta.
A csalók az adathalász oldal nevét, elérhetőségét is megadják, hogy bárki "milliomos" lehessen. Az egész csupán átverés, valójában a gyanútlan rajongók pénzére és adataira fáj a kiberbűzözők foga!
A hamis oldalról a Bors képernyőfotókat készített, amit megmutattunk egy szakembernek. Keleti Arthur, kiberbirtok jövőkutató szerint Magyarországon rendszeresen előfordul, ami sajnos Fenyő Miklós halálhíre körül kialakult.
- A csalók a kiberteret használják arra, hogy szomorú érzelmeket kiváltó csalikkal akasszanak horogra gyanútlan áldozatokat. Ennek egyik leghatásosabb módja egy ismert ember halálhírének keltése vagy egy valódi halálhír meglovagolása. Az ilyen rosszindulatú MI-használat 500 százalékkal növekedett tavaly, és ez rosszabb lesz! Az énekesről szóló álhíreket használták fel arra, hogy befektetési csalásokba próbálják behúzni áldozatokat – mutatott rá rögtön az Informatikai Biztonság Napja alapítója, kiemelve: az elmúlt években is történt már hasonló.
- Két éve, 2024 nyarán is lezajlott egy nagyobb kampány, hasonlóan építve hírességekre és sajnos a kriptodeviza befektetési csalások már 2020 környékén is aktívak voltak. Ezek hitelesítéséhez folyamatosan használnak fel hírességeket, akár még annak árán is, hogy a halálhírüket keltik, kihasználják a körülöttük zajló ügyeket vagy tényleges haláleseményeket – idézte fel.
A szakember azt javasolja, hogy mindenki legyen óvatos és körültekintő, ha egy hírt olvas az interneten.
- Mindenkinek javaslom, hogy a kiberpajzs.hu és az NKI intelmeit fogajda meg a témában. És mindig ellenőrizzen forrásokat. Ha neveket olvas, nézzen utána (akár MI segítségével), hogy léteznek-e az adott történetben szereplő emberek, tények. Mindig legyen óvatos mindenki a hirtelen jött, soha nem hallott hírekkel, amiket homályos, de célravezető dokumentumokkal igyekeznek alátámasztani. A Fenyő kriptos esetben egy-egy könnyű és gyors kereséssel kiderül, hogy nem létezik ilyen cikk, nem valósak a történet szereplői, viszont a hirdetett befektetési platformról sok rosszat hallani. Legyünk óvatosak, ne olvassunk el ilyeneket és ne is küldjük tovább – zárta szavait Keleti Arthur.
