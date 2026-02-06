Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Csalók próbálnak meg pénzt szerezni Fenyő Miklós halálával

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 20:10
Egy ország borult gyászba, amikor elhunyt a magyar könnyűzene és a rock and roll ikonja. Fenyő Miklós halálhíre minden rajongót megrázott, ám vannak, akik még ebben is hasznos látnak. Adathalászok pécézték ki maguknak a rajongókat, és visszaéltek a sztár nevével. Ne dőlj be nekik!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Nemcsak a szerettei és a zenei szakma, hanem a rajongók szíve is feketébe burkolózott, amikor érkezett a tragikus hír: Fenyő Miklós nincs többé. A magyar könnyűzene meghatározó alakja 78 éves korában hunyta le végleg a szemét. A sztár halálhíre sajnos az adathalászokhoz is eljutott, és rögtön akcióba lendültek - hazugságokkal feketítik be az emlékét.

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós és a Hungária éveken át szállította a slágereket / Fotó:  Szabolcs László / hot!archív

Elhunyt Fenyő Miklós, mit akarnak tőle a csalók?

Fájdalmasabb január 31-ét senki sem tudott volna magának elképzelni, hiszen aznap derült ki: a Hungária együttes énekese egy rövid lefolyású betegség után hajnalban meghalt. A megrázó hírt az eMeRton-díjas énekes Facebook-oldalán egy rövid bejegyzéssel közölték.

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!

 - olvasható a bejegyzésben, amely alatt rögtön könnyes emojikkal búcsúztak a rajongók.

A posztot sajnos a csalók is kiszúrták, ám gyász helyett ők inkább egy tervet eszeltek ki: Fenyő Miklós halálából húznának hasznot, nem is akárhogyan. Mindössze 6 napja derült ki, hogy az ikon nincs köztünk, de máris lemásoltak egy népszerű magyar hírportált, amin álhírt terjesztenek róla.

Gyomorforgató, mire vetemedtek. A csalók egy hosszú, bulváros cikkben részletezik, hogy Fenyő Miklós az utolsó pillanatban megváltoztatta a végrendeletét és „a magyar zenei történet legfurcsább örökségét” hagyta a családjára.

Dobálóznak benne a milliókkal:

  • karórák,
  • ingatlanok, 
  • és egy mesterséges intelligencia-alapú (MI) befektetési platformra regisztrált profil is szerepel a kamu végrendeletben.
Fenyő Miklós halálhíréből próbálnak hasznot húzni a csalók / Fotó: képernyőfotó/internet

A csalók azt hazudják a néhai Fenyőről, hogy milliók helyett ezt a regisztrált profilt hagyta a családjára. A lényeg: az énekes 90 ezer forintot fektetett be, és az utolsó két évében ezt 23 millió forintra duzzasztotta.

Az adathalászok azt hazudják, hogy a képen látható, sárgán kiemelt, linkelt oldalt használta Fenyő, hogy sok pénzt keressen / Fotó: Képernyőfotó/internet

A csalók az adathalász oldal nevét, elérhetőségét is megadják, hogy bárki "milliomos" lehessen. Az egész csupán átverés, valójában a gyanútlan rajongók pénzére és adataira fáj a kiberbűzözők foga!

Máskor is történt már hasonló

A hamis oldalról a Bors képernyőfotókat készített, amit megmutattunk egy szakembernek. Keleti Arthur, kiberbirtok jövőkutató szerint Magyarországon rendszeresen előfordul, ami sajnos Fenyő Miklós halálhíre körül kialakult.

- A csalók a kiberteret használják arra, hogy szomorú érzelmeket kiváltó csalikkal akasszanak horogra gyanútlan áldozatokat. Ennek egyik leghatásosabb módja egy ismert ember halálhírének keltése vagy egy valódi halálhír meglovagolása. Az ilyen rosszindulatú MI-használat 500 százalékkal növekedett tavaly, és ez rosszabb lesz! Az énekesről szóló álhíreket használták fel arra, hogy befektetési csalásokba próbálják behúzni áldozatokat – mutatott rá rögtön az Informatikai Biztonság Napja alapítója, kiemelve: az elmúlt években is történt már hasonló.

- Két éve, 2024 nyarán is lezajlott egy nagyobb kampány, hasonlóan építve hírességekre és sajnos a kriptodeviza befektetési csalások már 2020 környékén is aktívak voltak. Ezek hitelesítéséhez folyamatosan használnak fel hírességeket, akár még annak árán is, hogy a halálhírüket keltik, kihasználják a körülöttük zajló ügyeket vagy tényleges haláleseményeket – idézte fel.

A szakember azt javasolja, hogy mindenki legyen óvatos és körültekintő, ha egy hírt olvas az interneten.

- Mindenkinek javaslom, hogy a kiberpajzs.hu és az NKI intelmeit fogajda meg a témában. És mindig ellenőrizzen forrásokat. Ha neveket olvas, nézzen utána (akár MI segítségével), hogy léteznek-e az adott történetben szereplő emberek, tények. Mindig legyen óvatos mindenki a hirtelen jött, soha nem hallott hírekkel, amiket homályos, de célravezető dokumentumokkal igyekeznek alátámasztani. A Fenyő kriptos esetben egy-egy könnyű és gyors kereséssel kiderül, hogy nem létezik ilyen cikk, nem valósak a történet szereplői, viszont a hirdetett befektetési platformról sok rosszat hallani. Legyünk óvatosak, ne olvassunk el ilyeneket és ne is küldjük tovább – zárta szavait Keleti Arthur.

Fenyő Miklós már tavaly decemberben is sajnos betegeskedett. Erről a Bors videóját itt nézhezted meg:

 

