Másfél milliót bukott egy ózdi férfi – internetes befektetéssel verték át

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 17:20
A csaló hihetetlen dolgot állított. Az ózdi férfit átverte.

Nagyobb kárt okozó csalás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség, miután egy ózdi lakost internetes befektetési ajánlattal tévesztettek meg.

Internetes csalás áldozata lett a mit sem sejtő ózdi férfi.
Internetes csalás áldozata lett a mit sem sejtő ózdi férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: 123RF

Az ózdi férfi súlyos árat fizetett

A rendelkezésre álló adatok szerint az elkövető február 5. és 27. között egy közösségi oldalon hirdetett, dolláralapú befektetési lehetőséggel kereste meg a sértettet. Az ajánlat 21 százalékos hozamot ígért, ami végül meggyőzte az ózdi lakost arról, hogy pénzt utaljon.

A magát ügyintézőnek kiadó csaló egy bankszámlaszámot küldött a sértettnek, és arra kérte, hogy oda utalja át a befektetés összegét. A sértett három részletben, összesen közel másfél millió forintot utalt át. Az ígért hozam azonban nem érkezett meg, és a befektetett pénzt sem kapta vissza. A csaló ezzel összesen 1 421 000 forint kárt okozott. Az ügyben a rendőrség nagyobb kárt okozó csalás bűntettének gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy mindig kezeljék fenntartással a túl magas hozamot ígérő befektetési ajánlatokat. A rendőrség azt is javasolja, hogy senki ne kattintson gyanús SMS-ben vagy e-mailben érkező linkekre, és ne adja meg banki adatait ismeretlen weboldalakon. Ha valaki szokatlan banki tranzakciót észlel, azonnal értesítse a pénzintézetét. A szolgáltatók nem küldenek olyan üzenetet, amelyben azonnali kattintásra vagy adategyeztetésre kérik az ügyfeleket, írja a Police.hu.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu