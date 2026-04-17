Iskolatársai szeme előtt rabolták el, benzinkúti dolgozó mentette meg a tinédzsert

Egy michigani benzinkúti dolgozó mentett meg egy diákot, miután észrevette, hogy bajban van - egy fegyveres rabló kezéből menekült meg a tinédzser.

Benzinkúti dolgozó mentette meg egy tinédzser életét (Illusztráció: Vendel Lajos / Nógrád Megyei Hírlap)

Fizetéskor vette észre a problémát a benzinkút dolgozója

A 16 éves lány éppen a buszmegállóhoz sétált hétfőn, amikor egy fegyveres férfi helyi idő szerint reggel 7 órakor elrabolta - jelentette a hamtramcki rendőrfőnök, Hussein Farhat.

Fél órával később a rabló és áldozata a Sunoco benzinkútnál álltak meg, ahol a férfi cigarettát kért, majd a tinédzserrel fizettette ki őket. Abdulrahman Abohatem ekkor vette észre, hogy valami nincs rendben a párossal.

Rám nézett, és azt tátogta: segíts.

Abohatem azonnal átment az üveg másik oldalára, és számonkérte a férfit, megrugdosta, és a tinédzsert maga mögé húzta.

Eközben iskolatársai, akik szemtanúi lettek a rablásnak, már rég a tinédzser telefonjának jelét követve segítettek a rendőröknek, akik nem sokkal később jelentek meg a benzinkútnál. Itt Abohatem adta át nekik a rablót. Farhat szerint a férfi, akit korábban erőszakkal vádoltak meg, nem ismerte a lányt - szimplán egy alkalmat ragadott meg a bűncselekmény kivitelezésére.

Jó érzés tudni, hogy valakit megmentettem. 16 éves, ő még csak egy gyerek

- mondta Abohatem nyilatkozatában. (New York Post)