Kémkednek utánad? 5 ijesztő jel, hogy feltörték a telefonod!

Manapság a telefonunk többet tud rólunk, mint a legjobb barátunk: ott vannak a banki adataink, a legféltettebb fotóink és a privát beszélgetéseink is. Nem csoda, hogy a kiberbűnözők vagy épp a féltékeny partnerek számára a mobiltelefonunk az egyik legértékesebb préda. De hogyan veheted észre, ha egy láthatatlan szem követi a kijelződet? Mutatjuk!

Így kémkednek utánad a mobiltelefonodon keresztül

A forró telefon effektus: Ha a telefonod akkor is melegszik, amikor épp csak az asztalon hever, az olyan, mintha a kocsid motorja teljes gázzal pörögne üresben. A háttérben futó kémprogramok folyamatosan adatokat küldenek a távoli szerverekre, ami komoly erőforrást igényel. Ha süt a készülék, kezdhetsz gyanakodni! Az energiaéhség: Tegnap még kibírta a nap végéig, ma délben már töltőért könyörög? Ha az akkumulátor állapota egyébként rendben van, a hirtelen merülés az egyik legbiztosabb jele a külső beavatkozásnak. A kémprogramok sosem alszanak, és ez hamar meglátszik a százalékokon. Furcsa üzenetek és hívások: Kaptál már olyan SMS-t, ami csak értelmetlen kódokból és krikszkrakszokból állt? Ezek gyakran parancsfájlok, amikkel a hackerek távolról irányítják az eszközt. Ugyanilyen intő jel, ha az ismerőseid arra panaszkodnak, hogy furcsa linkeket küldözgetsz nekik a közösségi médiában, amikről te nem is tudsz. Rejtélyes újdonságok a kijelzőn: Nézd át alaposan az alkalmazásaidat! Ha találsz olyat, amire nem emlékszel, hogy letöltötted volna – különösen, ha az ikonja egy ártatlan számológépnek vagy rendszereszköznek tűnik –, azonnal töröld! A profi megfigyelő szoftverek gyakran álcázzák magukat unalmas segédprogramnak. Az adatforgalom: A számok nem hazudnak. Ha a mobilnet-kereted a hónap felénél elfogy, pedig nem használtad többet a készüléket a szokásosnál, akkor nézd meg a beállításokban, melyik alkalmazás falta fel az adatokat.

Ha egy ismeretlen folyamat gigabájtokat forgalmaz, éppen most vándorolnak ki a privát adataid a felhőbe.

Mi a teendő, ha a gyanú beigazolódik?

Első lépésként változtass jelszót minden fontos fiókodban, és kapcsold be a kétlépcsős azonosítást. Ha pedig nagyon nagy a baj, egy gyári visszaállítás kisöpri a hívatlan vendégeket a rendszeredből - igaz ezt megelőzően nem árt elvégezni egy biztonsági mentést.