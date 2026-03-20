Kémkednek utánad? 5 ijesztő jel, hogy feltörték a telefonod!

Forró a mobilod, pedig a táskádban pihen? Rejtélyes SMS-eket kapsz, vagy gyanúsan gyorsan lemerülsz estére? Lehet, hogy nem a készüléked öregszik, hanem éppen most lopják el az életedet. Mutatjuk azokat az apró, de sorsdöntő jeleket, amikből rájöhetsz: illetéktelenek figyelik minden lépésedet a saját mobiltelefonodon keresztül!
Manapság a telefonunk többet tud rólunk, mint a legjobb barátunk: ott vannak a banki adataink, a legféltettebb fotóink és a privát beszélgetéseink is. Nem csoda, hogy a kiberbűnözők vagy épp a féltékeny partnerek számára a mobiltelefonunk az egyik legértékesebb préda. De hogyan veheted észre, ha egy láthatatlan szem követi a kijelződet? Mutatjuk!
Így kémkednek utánad a mobiltelefonodon keresztül
A forró telefon effektus: Ha a telefonod akkor is melegszik, amikor épp csak az asztalon hever, az olyan, mintha a kocsid motorja teljes gázzal pörögne üresben. A háttérben futó kémprogramok folyamatosan adatokat küldenek a távoli szerverekre, ami komoly erőforrást igényel. Ha süt a készülék, kezdhetsz gyanakodni!
Az energiaéhség: Tegnap még kibírta a nap végéig, ma délben már töltőért könyörög? Ha az akkumulátor állapota egyébként rendben van, a hirtelen merülés az egyik legbiztosabb jele a külső beavatkozásnak. A kémprogramok sosem alszanak, és ez hamar meglátszik a százalékokon.
Furcsa üzenetek és hívások: Kaptál már olyan SMS-t, ami csak értelmetlen kódokból és krikszkrakszokból állt? Ezek gyakran parancsfájlok, amikkel a hackerek távolról irányítják az eszközt. Ugyanilyen intő jel, ha az ismerőseid arra panaszkodnak, hogy furcsa linkeket küldözgetsz nekik a közösségi médiában, amikről te nem is tudsz.
Rejtélyes újdonságok a kijelzőn: Nézd át alaposan az alkalmazásaidat! Ha találsz olyat, amire nem emlékszel, hogy letöltötted volna – különösen, ha az ikonja egy ártatlan számológépnek vagy rendszereszköznek tűnik –, azonnal töröld! A profi megfigyelő szoftverek gyakran álcázzák magukat unalmas segédprogramnak.
Az adatforgalom: A számok nem hazudnak. Ha a mobilnet-kereted a hónap felénél elfogy, pedig nem használtad többet a készüléket a szokásosnál, akkor nézd meg a beállításokban, melyik alkalmazás falta fel az adatokat.
Ha egy ismeretlen folyamat gigabájtokat forgalmaz, éppen most vándorolnak ki a privát adataid a felhőbe.
Mi a teendő, ha a gyanú beigazolódik?
Első lépésként változtass jelszót minden fontos fiókodban, és kapcsold be a kétlépcsős azonosítást. Ha pedig nagyon nagy a baj, egy gyári visszaállítás kisöpri a hívatlan vendégeket a rendszeredből - igaz ezt megelőzően nem árt elvégezni egy biztonsági mentést.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.