Rablásra kényszerült a sztárséf: Három bankot rabolt ki egy nap alatt

Valentino Luchin, a 62 éves, olasz származású sztárszakács a kaliforniai Bay Area egyik legismertebb konyhafőnökeként vált híressé, ám élete drámai fordulatot vett, amikor egyetlen nap alatt három bankrablást követett el San Franciscóban. A férfi korábban a legendás Rose Pistola étterem séfjeként dolgozott, majd saját éttermét, az Ottaviót vezette Walnut Creekben egészen 2016-ig, amikor pénzügyi problémák miatt be kellett zárnia. A csőd után Luchin élete lassan lejtőre került, és már 2018-ban is a bűn útjára lépett, amikor kirabolt egy Citibank-fiókot az Orinda nevű városban – írja az Origo.

Akkor körülbelül 18 ezer dollárt zsákmányolt, és egy pisztollyal fenyegetőzött, amely később légpisztolynak bizonyult. Tettét azzal indokolta, hogy az Ottavio bezárása és az ebből fakadó anyagi nehézségek kényszerítették a rablásra.

A rablási módszere filmszerű volt

A legutóbbi bűncselekmények múlt szerdán történtek, amikor Luchin mindössze néhány órán belül három bankot próbált meg kifosztani San Franciscóban. Kézzel írt üzenetekkel követelte a pénzt a banki alkalmazottaktól. A három kísérletből kettő sikeresnek bizonyult, míg egy esetben csak kísérlet maradt a rablás. A rendőrség szerint kulcsfontosságú tippeket kaptak járókelőktől és a város Community Ambassadors Programjának tagjaitól, amely egyfajta civil biztonsági és szomszédsági szolgálat. Ezek a bejelentések vezették el a hatóságokat Luchin nyomára.

A rendőrség közzétette a legutóbbi rablásokból származó zsákmányról készült fotót, de a pontos összeg egyelőre nem ismert. A korábban ünnepelt séf neve, amely egykor étteremkritikákban és gasztronómiai díjakban szerepelt, mára a bűnügyi jelentésekben tűnik fel. Az ügyészség több rendbeli bankrablás miatt készíti elő a vádat, Luchin pedig jelenleg előzetes letartóztatásban várja a bírósági eljárást.