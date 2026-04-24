Felfoghatatlan baleset áldozata lett a védtelen kisfiú, szülei mellett halt meg

Szörnyű baleset áldozata lett egy hétéves kisfiú Olaszországban. A tragédia egy születésnapi ünneplés során történt a medencében.

Gabriele Petrucci a hetedik születésnapját ünnepelte szüleivel Olaszországban, a Casterlforte-i wellnessközpontban április 18-án. Gabriele a hírek szerint a sekély vízben játszott édesanyjával, az édesapja a medence szélén tartózkodott, amikor a kisfiú hirtelen eltűnt. Mint kiderült, a védtelen gyermeket a medence szivattyúja beszippantotta, és nem volt eledengő ereje ahhoz, hogy kiszabaduljon.

Láttam, hogy Gabriele teste összekuporodva fekszik a szivattyúban

– nyilatkozta a gyászoló édesapa.

A gyermek holttestét csak a vízforgató leállítása után tudták kiemelni. A család ügyvédje, Francesco Lauri elmondta, a helyszínen sokáig próbálkoztak az újraélesztéssel, de a kisfiú életét nem tudták megmenteni.

Az első vizsgálat szerint a Compesso Termale Vescine szabadtéri medencéjének szivattyújáról hiányzott a védőrács. Az a hír is elterjedt, hogy a hotel dolgozói a tragédia után megpróbálták eltüntetni a hiányosság nyomait. A rendőrség emberülés vádjával indított nyomozást - írja a The Sun.