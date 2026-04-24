Felfoghatatlan baleset áldozata lett a védtelen kisfiú, szülei mellett halt meg

kisfiú
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 21:40
medencegyermekbaleset
Bár sokáig küzdöttek érte, a hétéves gyermek életét nem tudták megmenteni. A halálos baleset körülményeit vizsgálják.
Szörnyű baleset áldozata lett egy hétéves kisfiú Olaszországban. A tragédia egy születésnapi ünneplés során történt a medencében. 

A legszörnyűbb baleset történt a medencében
A legszörnyűbb baleset történt a medencében
Fotó: Pexels

Egy pillanat alatt megtörtént a végzetes baleset

Gabriele Petrucci a hetedik születésnapját ünnepelte szüleivel Olaszországban, a Casterlforte-i wellnessközpontban április 18-án. Gabriele a hírek szerint a sekély vízben játszott édesanyjával, az édesapja a medence szélén tartózkodott, amikor a kisfiú hirtelen eltűnt. Mint kiderült, a védtelen gyermeket a medence szivattyúja beszippantotta, és nem volt eledengő ereje ahhoz, hogy kiszabaduljon.

Láttam, hogy Gabriele teste összekuporodva fekszik a szivattyúban

– nyilatkozta a gyászoló édesapa.
A gyermek holttestét csak a vízforgató leállítása után tudták kiemelni. A család ügyvédje, Francesco Lauri elmondta, a helyszínen sokáig próbálkoztak az újraélesztéssel, de a kisfiú életét nem tudták megmenteni.

Az első vizsgálat szerint a Compesso Termale Vescine szabadtéri medencéjének szivattyújáról hiányzott a védőrács. Az a hír is elterjedt, hogy a hotel dolgozói a tragédia után megpróbálták eltüntetni a hiányosság nyomait. A rendőrség emberülés vádjával indított nyomozást - írja a The Sun.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu