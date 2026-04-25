„Majdnem 130 kilós függő voltam – egyetlen szó változtatta meg az életem”

Brandon Kaitschuck története jól mutatja, milyen mélyről lehet visszatérni. A férfi már 15 évesen elkezdett marihuánát használni, majd hamar a drogok és az alkohol függőjévé vált.

Elmondása szerint ezek átmeneti megkönnyebbülést adtak neki, miközben kettős életet élt: nappal jól teljesített az iskolában, mandarinul tanult, este pedig függőkkel töltötte az idejét. Idővel egyre keményebb szerekhez nyúlt, és saját szavai szerint „csoda, hogy még életben van”. Amikor egyszer nem jutott hozzá a fentanilhoz, és emiatt kihagyott egy vizsgát, összeomlott körülötte minden. Ekkor döntött úgy, hogy segítséget kér, és bevallotta problémáját családjának és környezetének. Az ezt követő évek azonban visszaesésekkel teltek.

Később ugyan dolgozott, de közben tovább rombolt: volt, hogy munka közben is drogozott, vagy esténként akár 15-20 sört is megivott. Az elvonási tünetek miatt gyakran annyira rosszul volt, hogy dolgozni sem tudott. Miután sikerült leszoknia a szerekről, a függősége az evésre tevődött át. Egyszerre több helyről rendelt ételt, és mindent elfogyasztott. Testsúlya elérte a 123 kilogrammot.

A fordulópont három éve jött el, amikor egy terapeuta ezt mondta neki: „A probléma az, hogy nem tiszteled magad.” Ez a hét szó mindent megváltoztatott. Brandon teljesen átalakította az életét: elhagyta a gyorsételeket, szigorú étrendre váltott, és folyamatosan edzett. Másfél év alatt több mint 30 kilót fogyott, és azóta is tartja a súlyát. Felépülésében fontos szerepet játszott a hite, valamint családja és barátai támogatása. Ma már sportol, utazik, új nyelveket tanul, és saját céget alapított, miközben kapcsolatait is sikerült helyreállítania, tudta meg a Mirror.