Most érkezett: brutális baleset történt Lövőnél, a 84-es úton

A tűzoltók percek alatt kiérkeztek a lövői baleset helyszínére, ahol két autó karambolozott, a 84-es főúton, Sopronkövesd és Lövő között, a 97. kilométer közelében.

A lövői baleset helyszínére percek alatt kiérkeztek a tűzoltók / Fotó: csikiphoto / Shutterstock (Illusztráció)

A baleset körülményeit még vizsgálják

Az ütközés következtében az egyik autó az árokba sodródott. A műszaki mentés során egy embert emeltek ki az árokba borult autóból a lövői és a nagylózsi tűzoltók. A további mentési folyamatokhoz a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók is csatlakoztak.

Az érintett útszakaszt teljes mértékben lezárták - írja a Katasztrófavédelem.