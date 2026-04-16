Most érkezett: brutális baleset történt Lövőnél, a 84-es úton

A tűzoltók percek alatt kiérkeztek a lövői baleset helyszínére, ahol két autó karambolozott, a 84-es főúton, Sopronkövesd és Lövő között, a 97. kilométer közelében.
Az ütközés következtében az egyik autó az árokba sodródott. A műszaki mentés során egy embert emeltek ki az árokba borult autóból a lövői és a nagylózsi tűzoltók. A további mentési folyamatokhoz a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók is csatlakoztak.
Az érintett útszakaszt teljes mértékben lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
