Két gépkocsi ütközött össze a 81-es főút 35-ös kilométerszelvényénél, Mór és Bakonysárkány között. Az ütközés erejétől az egyik jármű oldalával az árokba borult. Összesen hárman utaztak a kocsikban, amelyek közül az árokba borult autót a móri önkormányzati tűzoltók áramtalanították.

Brutális baleset a 81-es főúton, rohantak a tűzoltók

A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a forgalom félpályán, irányítás mellett halad az érintett útszakaszon - írja a Katasztrófavédelem.



