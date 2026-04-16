Brutális baleset a 81-es főúton, rohantak a tűzoltók

Két gépkocsi ütközött össze a 81-es főút 35-ös kilométerszelvényénél, Mór és Bakonysárkány között. Az ütközés erejétől az egyik jármű oldalával az árokba borult. Összesen hárman utaztak a kocsikban, amelyek közül az árokba borult autót a móri önkormányzati tűzoltók áramtalanították.
A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a forgalom félpályán, irányítás mellett halad az érintett útszakaszon - írja a Katasztrófavédelem.
