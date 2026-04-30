Megbénult a forgalom Budaörsön: baleset történt a Légimentő utcában

Összeütközött két személyautó Budaörsön, a Légimentő utcában, a Kaktusz utca közelében. A balesethez a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.
