Megbénult a forgalom Budaörsön: baleset történt a Légimentő utcában

Összeütközött két személyautó Budaörsön, a Légimentő utcában, a Kaktusz utca közelében. A balesethez a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.

A baleset helyszínére mentő is érkezett. Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook