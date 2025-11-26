Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Lopott kocsival menekült a rendőrök elől Budapesten, brutális vége lett

autótolvaj
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 12:52
Budapesti Rendőr-főkapitányságsofőr
Menekülés közben oszlopnak csapódott egy autótolvaj Kőbányán.

Elfogtak egy autótolvajt, aki menekülés közben oszlopnak csapódott Kőbányán. Őt és utasait kórházba vitték - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon.

Fotó: Bors

A rendőrök szerdán egy lopott autóra lettek figyelmesek a Jászberényi úton, amelyet megkülönböztető jelzés használatával intézkedés alá akarták vonni, azonban a sofőr a jelzés ellenére gyorsítva továbbhajtott.

A vezető pár száz méter múlva elvesztette uralmát a jármű felett, és az Élessaroknál kisodródott, majd egy lámpaoszlopnak csapódott.

A 31 éves sofőrt és három utasát sérüléseik miatt a mentők kórházba vitték.

Közölték azt is, hogy az autót vezető 31 éves férfi ellen több elfogatóparancs is érvényben volt, ellene a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított, jelenleg a kórházban őrzik a rendőrök.

A baleset körülményeit a BRFK külön eljárásban vizsgálja - áll a közleményben.

