Rémisztő képsorok: centiken múlt egy gyalogos élete Agárdon

Majdnem tragédia történt Agárdon: egy sofőr kis híján elgázolt ugyanis egy gyalogost, aki épp a zebrán szeretett volna átmenni. Kész szerencse, hogy a gyalogos még időben észrevette az ámokfutót, és időben megállt. Ha nem teszi, egész biztosan halálos kimenetelű lett volna a baleset.
Az esetet egy másik autó fedélzeti kameráka is rögzítette, amelynek sofőrje még rá is dudált a szabálytalankodó autósra, de az még ennek ellenére sem lassított vagy állt meg. A történtekről a Tények számolt be. Egy közlekedésszakértő kifejtette: a gyalogos láthatóan teljesen szabályosan közlekedett, megvárta, amíg az autók lelassítanak, és csak ezt követően lépett le a járdáról - a száguldozó kocsisra azonban nem számolt.
