Versenypályának használta az utat: a saját felvétele buktatta le a tolnai férfit

Egy a Facebookon közzétett videóra lettek figyelmesek a Tolna vármegyei rendőrök év elején, amelyen egy férfi a Chevrolet Camarójával Szekszárd belterületén csúszkál a havon. Ennek kapcsán a Szekszárdi Rendőrkapitányságon szabálysértési eljárást indítottak ellene.
Tolna vármegyei hókotró üzemel.
– állt a Facebookon posztolt videó feliratában.
A rendőrök azonosították a Chevrolet Camaro sofőrjét, egy tolnai férfit, aki elismerte, hogy a kocsija kormányát tekergette, mert állítása szerint azt akarta kipróbálni hogy a havas úton, milyen sebességnél csúszik meg. Az általa elmondottakat a közzétett és megszerkesztett videó ismeretében a rendőrség és később a bíróság is másképpen értékelte.
A szabálysértési hatóság pénzbírsággal sújtotta a férfit a közúti közlekedési szabályok háromrendbeli, kisebb fokú megsértése miatt, továbbá három hónapra eltiltották a vezetéstől is. A sofőr nem értett egyet a rendőrség döntésével, így a bírósághoz fordult. A bíróság azonban a napokban helybenhagyta a rendőrség döntését – mely szerint a manőverek elkövetésének helyszínein parkoló járművek, illetve a közút tartozékai veszélyben voltak –, így a kiszabott büntetés jogerőssé vált. Valamint a rendőrség nyomatékosan felhívta minden autóba ülő figyelmét, hogy a közút nem versenypálya, és nincs helye ott semmiféle játéknak és felelőtlenségnek. – írja a Police.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.