Versenypályának használta az utat: a saját felvétele buktatta le a tolnai férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 21:40
A bíróság három hónapra eltiltotta az autóvezetésétől azt a tolnai férfit, aki még az év elején vetette videóra ismerősével saját veszélyes manővereit.
Egy a Facebookon közzétett videóra lettek figyelmesek a Tolna vármegyei rendőrök év elején, amelyen egy férfi a Chevrolet Camarójával Szekszárd belterületén csúszkál a havon. Ennek kapcsán a Szekszárdi Rendőrkapitányságon szabálysértési eljárást indítottak ellene.

A rendőrség figyelmét is felkeltette a videó

Az eljárás alá vont sofőr megmagyarázta a videón látottakat

Tolna vármegyei hókotró üzemel.

– állt a Facebookon posztolt videó feliratában. 

A rendőrök azonosították a Chevrolet Camaro sofőrjét, egy tolnai férfit, aki elismerte, hogy a kocsija kormányát tekergette, mert állítása szerint azt akarta kipróbálni hogy a havas úton, milyen sebességnél csúszik meg. Az általa elmondottakat a közzétett és megszerkesztett videó ismeretében a rendőrség és később a bíróság is másképpen értékelte. 

A szabálysértési hatóság pénzbírsággal sújtotta a férfit a közúti közlekedési szabályok háromrendbeli, kisebb fokú megsértése miatt, továbbá három hónapra eltiltották a vezetéstől is. A sofőr nem értett egyet a rendőrség döntésével, így a bírósághoz fordult. A bíróság azonban a napokban helybenhagyta a rendőrség döntését – mely szerint a manőverek elkövetésének helyszínein parkoló járművek, illetve a közút tartozékai veszélyben voltak –, így a kiszabott büntetés jogerőssé vált. Valamint a rendőrség nyomatékosan felhívta minden autóba ülő figyelmét, hogy a közút nem versenypálya, és nincs helye ott semmiféle játéknak és felelőtlenségnek. – írja a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu