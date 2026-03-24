Versenypályának használta az utat: a saját felvétele buktatta le a tolnai férfit

Egy a Facebookon közzétett videóra lettek figyelmesek a Tolna vármegyei rendőrök év elején, amelyen egy férfi a Chevrolet Camarójával Szekszárd belterületén csúszkál a havon. Ennek kapcsán a Szekszárdi Rendőrkapitányságon szabálysértési eljárást indítottak ellene.

A rendőrség figyelmét is felkeltette a videó Fotó: Police.hu

Az eljárás alá vont sofőr megmagyarázta a videón látottakat

Tolna vármegyei hókotró üzemel.

– állt a Facebookon posztolt videó feliratában.

A rendőrök azonosították a Chevrolet Camaro sofőrjét, egy tolnai férfit, aki elismerte, hogy a kocsija kormányát tekergette, mert állítása szerint azt akarta kipróbálni hogy a havas úton, milyen sebességnél csúszik meg. Az általa elmondottakat a közzétett és megszerkesztett videó ismeretében a rendőrség és később a bíróság is másképpen értékelte.

A szabálysértési hatóság pénzbírsággal sújtotta a férfit a közúti közlekedési szabályok háromrendbeli, kisebb fokú megsértése miatt, továbbá három hónapra eltiltották a vezetéstől is. A sofőr nem értett egyet a rendőrség döntésével, így a bírósághoz fordult. A bíróság azonban a napokban helybenhagyta a rendőrség döntését – mely szerint a manőverek elkövetésének helyszínein parkoló járművek, illetve a közút tartozékai veszélyben voltak –, így a kiszabott büntetés jogerőssé vált. Valamint a rendőrség nyomatékosan felhívta minden autóba ülő figyelmét, hogy a közút nem versenypálya, és nincs helye ott semmiféle játéknak és felelőtlenségnek. – írja a Police.hu.