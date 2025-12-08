Házfalba csapódott egy driftelő Tapolcán - Videó

A Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen közúti veszélyeztetés bűntette miatt. A 20 éves férfi Tapolcán okozott drifteléssel balesetet, mellyel veszélyeztette a közlekedők biztonságát.

Tapolcán okozott balesetet egy driftelő

Tapolcán driftelt, nekiment egy ház falának

A vádirat szerint a sofőr este háromnegyed kilenc körül vezette a gépkocsiját Tapolcán - számol be róla a veol.hu. A Veszprém Vármegyei Főügyészség szerint az autó jobb első ülésén egy utas utazott, az autó pedig amikor az egyik kereszteződéshez érkezett túlzott sebességgel kanyarodott balra.

A sofőr elvesztette a jármű felett az irányítást, majd az úttesten keresztbe fordult és áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol a szemből érkező jármű elejének majd egy ház falának csapódott. A vétkes sofőr és az utas könnyebben megsérült, nyolc napon belüli sérülésekkel megúszták, míg az autóban jelentős kár keletkezett.

Az ügyészség mellőzte a tárgyalás lehetőségét és egyből büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés és járművezetéstől való eltiltás kiszabását indítványozta a Tapolcai Járásbíróságtól.