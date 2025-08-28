Szörnyű baleset Mátrafüreden: száguldozott a tesztautó sofőrje, mielőtt belerohant a buszba

Mint arról korábban beszámoltunk, szerda délelőtt egy kocsi és egy utasokat szállító busz ütközött össze a 24-es főúton, Mátraháza és Sástó között. A becsapódás akkora erővel történt, hogy a busz eleje teljesen összeroncsolódott, ablakai kitörtek, de a kocsi is totálkárra törött. A busz utasai közül többen kizuhantak az ablakon, de csodával határos módon senki nem szenvedett életveszélyes sérüléseket. A helyi lakosok kiakadtak, a baleset előtt többen is látták a tesztautót száguldozni, így volt aki azt mondta nem meglepő, hogy baleset lett a vége.
Hogy pontosan miként történt a baleset, annak a körülményeit még vizsgálja a rendőrség, de kérdésünkre azt megerősítették, hogy az autó forgalomban való részvétele a jogszabályoknak megfelelő volt. A legvalószínűbb magyarázat, hogy amikor a kocsi Mátraháza felé haladt, egy jobbos kanyarban átsodródott és a autóbusznak ütközött. A busz vezetője megpróbált kitérni a kocsi elől, ezért balra kormányozta a járművet.
A balesetben összesen heten sérültek meg, köztük volt egy gyerek, de a busz sofőrjét is kórházba kellett szállítani. Felkerestük a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórházat, akik kérdésünkre a következőt közölték:
A hatvani Albert Schweitzer Kórházba szállított a mentő 7 sérültet, közülük 4 sérültet a Traumatológiai osztályon kezelnek törésekkel, 3 sérültet járóbeteg ellátásban láttak el (szakrendelésen), egy gyermeket megfigyelésre fektettek be a Gyermek osztályra.
A baleset után valósággal felrobbant az internet, rengetegen kiakadtak amiatt, ahogy az autósok közlekednek a közeli szerpentineken, szerintük sokan versenypályaként használják ezeket az utakat.
– Ezen a szakaszon rengeteget járok. 10-ből 7 autós úgy jön, hogy nem tudja tartani a sávját – osztotta meg tapasztalatait Tamás.
Időközben felröppent a hír, hogy a személyautó az a tesztautó volt, amit a környékbeliek láttak a napokban száguldozni. A típusát is sikerült beazonosítani: egy elektromos iX3-as BMW modell, amit szeptemberben terveznek bemutatni álcafólia nélkül Németországban, a tömeges gyártását pedig 2026 elejétől tervezik.
Ez az autó elment mellettem reggel 9 óra után, Gyöngyösön a Karácsondi úton, amikor hazafelé jöttem. Nem ment lassan itt sem. Itt az eredménye
– írta egy szemtanú a Facbeookon.
Gábor szerint már hetek óta gyorsulgatnak eszetlenül a tesztautóval, Rózsa pedig a következőkről számolt be: „tegnap délután még a Kertész úton ralizott, türelmetlenkedett a besorolóknál az autó.”
Azokat a modelleket, amik még a tömeggyártás előtt állnak, nem elég a gyár területén lévő tesztpályákon tesztelni, hanem a nyílt forgalomban is megnézik, hogy hosszú távon hogy viselkedik a futómű, a fékek vagy épp az akkumulátor. A mátrai szerpentinek például tökéletes terepként szolgálnak a hegyvidéki tesztekhez – természetesen a KRESZ szabályok betartása mellett.
Megkerestük Lovas Károly közlekedésbiztonsági szakértőt, hogy utána járjunk a tesztautók jogi szabályozásának.
A közlekedés szempontjából olyan nem létezik, hogy tesztautó vagy nem teszt autó. Egy autó akkor vehet részt a forgalomban, ha van érvényes műszaki engedélye
– magyarázta a szakértő a Borsnak, majd hozzátette, hogy két kategóriát kell elkülöníteni.
Ilyen esetben magára a rendszámra van egy műszaki és egy kötelező biztosítás kiváltva. Ez azt is jelenti, hogy az autó műszakilag alkalmas a közlekedésre. Az viszont teljesen szabályozva van, hogy ki, mikor, milyen célból használhatja az ideiglenes rendszámos kocsit.
