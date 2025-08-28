Szörnyű baleset Mátrafüreden: száguldozott a tesztautó sofőrje, mielőtt belerohant a buszba

Mint arról korábban beszámoltunk, szerda délelőtt egy kocsi és egy utasokat szállító busz ütközött össze a 24-es főúton, Mátraháza és Sástó között. A becsapódás akkora erővel történt, hogy a busz eleje teljesen összeroncsolódott, ablakai kitörtek, de a kocsi is totálkárra törött. A busz utasai közül többen kizuhantak az ablakon, de csodával határos módon senki nem szenvedett életveszélyes sérüléseket. A helyi lakosok kiakadtak, a baleset előtt többen is látták a tesztautót száguldozni, így volt aki azt mondta nem meglepő, hogy baleset lett a vége.

Ez a tesztautó rohant bele a buszba Mátrafüred és Sástó között Fotó: Ládi László / HEOL

Hogy pontosan miként történt a baleset, annak a körülményeit még vizsgálja a rendőrség, de kérdésünkre azt megerősítették, hogy az autó forgalomban való részvétele a jogszabályoknak megfelelő volt. A legvalószínűbb magyarázat, hogy amikor a kocsi Mátraháza felé haladt, egy jobbos kanyarban átsodródott és a autóbusznak ütközött. A busz vezetője megpróbált kitérni a kocsi elől, ezért balra kormányozta a járművet.

A balesetben összesen heten sérültek meg, köztük volt egy gyerek, de a busz sofőrjét is kórházba kellett szállítani. Felkerestük a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórházat, akik kérdésünkre a következőt közölték:

A hatvani Albert Schweitzer Kórházba szállított a mentő 7 sérültet, közülük 4 sérültet a Traumatológiai osztályon kezelnek törésekkel, 3 sérültet járóbeteg ellátásban láttak el (szakrendelésen), egy gyermeket megfigyelésre fektettek be a Gyermek osztályra.

„A Mátra nem versenypálya, mikor tanulják már meg a delikvensek?”

A baleset után valósággal felrobbant az internet, rengetegen kiakadtak amiatt, ahogy az autósok közlekednek a közeli szerpentineken, szerintük sokan versenypályaként használják ezeket az utakat.

– Ezen a szakaszon rengeteget járok. 10-ből 7 autós úgy jön, hogy nem tudja tartani a sávját – osztotta meg tapasztalatait Tamás.

Időközben felröppent a hír, hogy a személyautó az a tesztautó volt, amit a környékbeliek láttak a napokban száguldozni. A típusát is sikerült beazonosítani: egy elektromos iX3-as BMW modell, amit szeptemberben terveznek bemutatni álcafólia nélkül Németországban, a tömeges gyártását pedig 2026 elejétől tervezik.

Ez az autó elment mellettem reggel 9 óra után, Gyöngyösön a Karácsondi úton, amikor hazafelé jöttem. Nem ment lassan itt sem. Itt az eredménye

– írta egy szemtanú a Facbeookon.