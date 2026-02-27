Féltékeny férj okozott tűzvészt: 300 otthon égett porrá órák alatt

Borzalmas tűzvész rázta meg a világvárost, mintegy 300 manilai ház vált a lángok martalékává, miután egy férfi állítólag rajtakapta a feleségét a szeretőjével, és dühében felgyújtotta az otthonukat.

A tűzvész hét órán át pusztított a környéken Fotó: YouTube

Egy börtönből szabadul férj okozta a tűzvészt Manilában

A tűz gyorsan továbbterjedt, és rövid idő alatt több száz épületet emésztett fel a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában, hatalmas károkat és pánikot okozva a környéken. A 300 otthont érintő tüzet a gyanú szerint egy féltékeny férfi okozta, miután rajtakapta a feleségét egy másik férfival.

A lángok szerda délután csaptak fel Manila Intramuros negyedében, a tűzvész következtében sok család vált otthontalanná.

A helyi sajtó szerint a gyanúsított nemrég szabadult a börtönből, majd visszaköltözött a feleségéhez. A környéken Burnokként ismert férfi állítólag mindössze egy nappal korábban hagyta el a büntetés-végrehajtási intézetet. Amikor hazatért, egy másik férfival találta a nejét.

Szemtanúk látták, amint feldúltan elhagyja a lakást, majd később visszatér egy kannányi benzinnel, amelyet szétlocsolt az ingatlanban. A negyedik emeleti lakásban pillanatok alatt elszabadultak a lángok, a tűz gyorsan átterjedt az épület többi részére és a szomszédos házakra is. A feldühödött helyiek a jelentések szerint rátámadtak a férfira.

INTRAMUROS FIRE RAISED TO 4TH ALARM



LOOK: A fire breaks out in a residential area in Barangay 655 at the corner of Cabildo Street and Anda Street in Intramuros, Manila, and has been raised to the 4th Alarm as of 5:28 p.m. | 📷: Manila DRRMO



Visit https://t.co/ngTZPXCpXg for… pic.twitter.com/0bPr3T1jpV — Inquirer (@inquirerdotnet) February 25, 2026

A tüzet helyi idő szerint 16:48 körül jelentették, és a tűzoltók csaknem hétórás küzdelem után, 23:30-ra tudták megfékezni a lángokat. A fekete füst messzire felszállt a város fölé, miközben a sűrűn beépített negyedben a tűz gyorsan terjedt a könnyen gyulladó anyagokból készült házak között.

A lakóknak menekülniük kellett, sokan gyerekeket, háziállatokat és néhány megmentett személyes tárgyat szorongatva rohantak az utcára a pusztító lángok elől. A gyanúsítottat azt követően vették őrizetbe a rendőrök, hogy a lakók súlyosan megverték - írja a Mirror.