Féltékeny férj okozott tűzvészt: 300 otthon égett porrá órák alatt

Borzalmas tűzvész rázta meg a világvárost, mintegy 300 manilai ház vált a lángok martalékává, miután egy férfi állítólag rajtakapta a feleségét a szeretőjével, és dühében felgyújtotta az otthonukat.
A tűz gyorsan továbbterjedt, és rövid idő alatt több száz épületet emésztett fel a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában, hatalmas károkat és pánikot okozva a környéken. A 300 otthont érintő tüzet a gyanú szerint egy féltékeny férfi okozta, miután rajtakapta a feleségét egy másik férfival.
A lángok szerda délután csaptak fel Manila Intramuros negyedében, a tűzvész következtében sok család vált otthontalanná.
A helyi sajtó szerint a gyanúsított nemrég szabadult a börtönből, majd visszaköltözött a feleségéhez. A környéken Burnokként ismert férfi állítólag mindössze egy nappal korábban hagyta el a büntetés-végrehajtási intézetet. Amikor hazatért, egy másik férfival találta a nejét.
Szemtanúk látták, amint feldúltan elhagyja a lakást, majd később visszatér egy kannányi benzinnel, amelyet szétlocsolt az ingatlanban. A negyedik emeleti lakásban pillanatok alatt elszabadultak a lángok, a tűz gyorsan átterjedt az épület többi részére és a szomszédos házakra is. A feldühödött helyiek a jelentések szerint rátámadtak a férfira.
A tüzet helyi idő szerint 16:48 körül jelentették, és a tűzoltók csaknem hétórás küzdelem után, 23:30-ra tudták megfékezni a lángokat. A fekete füst messzire felszállt a város fölé, miközben a sűrűn beépített negyedben a tűz gyorsan terjedt a könnyen gyulladó anyagokból készült házak között.
A lakóknak menekülniük kellett, sokan gyerekeket, háziállatokat és néhány megmentett személyes tárgyat szorongatva rohantak az utcára a pusztító lángok elől. A gyanúsítottat azt követően vették őrizetbe a rendőrök, hogy a lakók súlyosan megverték - írja a Mirror.
