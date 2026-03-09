Rohantak a tűzoltók, de hiába: holtan találtak rá az idős férfira Győrteleken

A legtöbb lakóépületben elektromos probléma miatt keletkezik tűz. Jellemzően hibás műszaki cikkek használata, elavult elektromos hálózat, vagy valamilyen eszköz nem rendeltetésszerű használata áll az esetek hátterében. A régebben épült házaknál célszerű elvégeztetni a hálózat felülvizsgálatát, indokolt esetben annak felújítását, hiszen a régi épületek elektromos rendszere nem bír el annyi műszaki eszközt, mint amennyit manapság használunk. Mindezek mellett érdemes füstérzékelőt is szerelni otthonunkba - hívta fel rá a figyelmet a Katasztrófavédelem.