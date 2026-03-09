Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Rohantak a tűzoltók, de hiába: holtan találtak rá az idős férfira Győrteleken

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 08:50
A férfi kutyája is elpusztult. A hírek szerint három járművel tizenegy tűzoltó vonult a helyszínre, miután kigyulladt egy lakóház Győrteleken.
Vasárnap este hat órakor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Győrteleken, a Kossuth utcában kigyulladt egy lakóház. Az ötven négyzetméteres családi ház teljes terjedelmében égett. Három járművel tizenegy tűzoltó vonult a helyszínre, behatoltak az égő épületbe és kivitték az ott lakó idős férfit, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. 

tűz, lángok, kigyulladt
Már a tűzoltók sem segíthettek: az idős férfi és kutyája is a tűz áldozatául esett  / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

A tűzben a férfi kutyája is elpusztult. A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálat indul.

 

A legtöbb lakóépületben elektromos probléma miatt keletkezik tűz. Jellemzően hibás műszaki cikkek használata, elavult elektromos hálózat, vagy valamilyen eszköz nem rendeltetésszerű használata áll az esetek hátterében. A régebben épült házaknál célszerű elvégeztetni a hálózat felülvizsgálatát, indokolt esetben annak felújítását, hiszen a régi épületek elektromos rendszere nem bír el annyi műszaki eszközt, mint amennyit manapság használunk. Mindezek mellett érdemes füstérzékelőt is szerelni otthonunkba - hívta fel rá a figyelmet a Katasztrófavédelem.

 

 

