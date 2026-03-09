Rohantak a tűzoltók, de hiába: holtan találtak rá az idős férfira Győrteleken

Vasárnap este hat órakor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Győrteleken, a Kossuth utcában kigyulladt egy lakóház. Az ötven négyzetméteres családi ház teljes terjedelmében égett. Három járművel tizenegy tűzoltó vonult a helyszínre, behatoltak az égő épületbe és kivitték az ott lakó idős férfit, azonban az életét már nem lehetett megmenteni.
A legtöbb lakóépületben elektromos probléma miatt keletkezik tűz. Jellemzően hibás műszaki cikkek használata, elavult elektromos hálózat, vagy valamilyen eszköz nem rendeltetésszerű használata áll az esetek hátterében. A régebben épült házaknál célszerű elvégeztetni a hálózat felülvizsgálatát, indokolt esetben annak felújítását, hiszen a régi épületek elektromos rendszere nem bír el annyi műszaki eszközt, mint amennyit manapság használunk. Mindezek mellett érdemes füstérzékelőt is szerelni otthonunkba - hívta fel rá a figyelmet a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.