Rohantak a tűzoltók: teljesen kiégett a családi ház belső tere

Kálra rohantak a tűzoltók, miután kigyulladt egy családi ház. Sokkal nagyobb baj is lehetett volna, ugyanis gázpalackok voltak az épületben.
Egy nyolcvan négyzetméteres, egyszintes lakóház belső tere égett ki teljesen Kálon. A tűz az épület tetőszerkezetére is átterjedt. A füzesabonyi és a hevesi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat – írja a Kataszrófavédelmi Főigazgatóság oldala.
A munkálatok közben az épületből két gázpalackot hoztak ki, amelyeket nem ért hőhatás. Ha nem dolgoznak kellő gyorsasággal a tűzoltók, nagyobb baj is lehetett volna.
