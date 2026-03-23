Felfoghatatlan tragédia: háztűz végzett a kedvelt sportriporterrel és három gyermekével

Az amerikai sportriporter, Jessi Pierce háztűz áldozata lett három gyermekével együtt.
A család a white bear lake-i otthonában tartózkodott, ahol helyi idő szerint vasárnap reggel 5:30 körül veszíthették életüket.
A Richard sugárúton lévő házukhoz tűzoltókat riasztottak, akik Jessit, gyermekeit és egy kutyát találtak bent. Halálukat az NHL erősítette meg, mondván: a 37 éves Jessi és gyermekei, Hudson, Cayden és Avery minnesotai otthonukban hunytak el.
A teljes NHL-család imáit és legmélyebb részvétét fejezi ki a Pierce családnak Jessi Pierce és három kisgyermeke halála miatt
- írták közleményükben.
Jessi a Minnesota Wildról tudósított az NHL.com-on, korábban pedig a The Athletic, a US Hockey, a Minnesota Hockey Journal és a Massachusetts Hockey magazinoknak írt.
A tragikus tűz okát jelenleg hatóságok vizsgálják. A család az apát és férjet, Mike-ot hagyta hátra - írja a Metro.
