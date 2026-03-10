Most jött a hír, tűz ütött ki egy miskolci iskolában

Két négyzetméteren keletkezett tűz egy iskolaépület pincéjében Miskolcon, a Szeretet utcában. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral rövid időn belül eloltották a lángokat, amelyek keletkezése idején húszan tartózkodtak az épületben.
A tűzoltási munkálatok idejére mindenki az iskola udvarára távozott.
Az egységek jelenleg átszellőztetik az épületet
- írja a Katasztrófavédelem.
