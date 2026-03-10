Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Most jött a hír, tűz ütött ki egy miskolci iskolában

tűz
tűzoltóiskola
Az épületben lévők az udvarra menekültek.
Két négyzetméteren keletkezett tűz egy iskolaépület pincéjében Miskolcon, a Szeretet utcában. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral rövid időn belül eloltották a lángokat, amelyek keletkezése idején húszan tartózkodtak az épületben.

Tűz ütött ki egy miskolci iskolában
Tűz ütött ki egy miskolci iskolában. / Illusztráció: unsplash.com

 

Tűz ütött ki egy miskolci iskolában

 A tűzoltási munkálatok idejére mindenki az iskola udvarára távozott. 

Az egységek jelenleg átszellőztetik az épületet 

- írja a Katasztrófavédelem.

 

