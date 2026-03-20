Felcsaptak a lángok az M3-ason, riasztották a tűzoltókat

Rohantak a tűzoltók, miután kigyulladt egy személyautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hort közelében, a 64-es kilométerszelvénynél.
A gépkocsi teljes terjedelmében égett. A lángokat a hatvani hivatásos tűzoltók oltották el. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
