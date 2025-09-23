Felcsaptak a lángok a Corvin negyedben! Hatalmas volt a füst - képek

Szemtanúk beszámolói szerint kedd este tűz ütött ki a Corvin negyed gyros-éttermében. A helyszínről fotók is érkeztek.

Tűzoltók hada érkezett a helyszínre. Fotó: beküldött

Az épületet ki kellett üríteni. Információink szerint a tűzben nem sérült meg senki.

Fotó: Beküldött

A katasztrófavédelem arról számolt be kedd este, hogy tűz volt egy étteremben Budapest VIII. kerületében, az Üllői úton. Az étteremben egy szagelszívó égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezésére az ott dolgozók elfojtották a lángokat, de a végleges oltást a rajok végezték el. Jelenleg már az utómunkálatokat végzik.

Debrecenben is tűz ütött ki kedden délután: Kigyulladt egy személyautó motortere Debrecennél, a 35-ös főút 77-es kilométerénél. A debreceni hivatásos tűzoltók azonban ott egy vízsugárral eloltották a lángokat. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett.