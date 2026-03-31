Felfoghatatlan tragédia a sztrádán: egy 3 hónapos baba életét követelte a tömegbaleset

A vasárnap esti csúcsforgalom pillanatok alatt változott át rémálommá a kaliforniai 215-ös autópályán, Riverside közelében, ahol tragikus autóbaleset történt. Egy gyanútlan család haladt Nissan típusú autójával, amikor a sűrű forgalom miatt lassítani kényszerültek. Ekkor történt meg a felfoghatatlan: egy mögöttük érkező terepjáró akkora erővel csapódott beléjük, hogy a kocsi hátulja felismerhetetlenségig összeroncsolódott, a családot pedig szabályosan bebörtönözte a fémhalom.

A tragikus autóbaleset helyszínén egy három hónapos csecsemő életéért küzdöttek (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Tehetetlenül nézték végig a tragikus autóbaleset szemtanúi a borzalmakat

A baleset utáni percekben a környéken megállt az élet. Más autósok azonnal kipattantak a járműveikből, és odafutottak a roncshoz, ahonnan gyereksírás és segélykiáltások hallatszottak. A szemtanúk emberfeletti erővel próbálták kiszabadítani a bennrekedteket, de a fizika törvényei ellenük dolgoztak.

Mindenki egyszerre próbálta felfeszíteni az ajtókat. Számoltam: egy, kettő, három, és tiszta erőből rántottuk... de sajnos csak emberek vagyunk, nem gépek, nem tudtuk kinyitni

– emlékezett vissza a könnyeivel küszködve az egyik szemtanú, Cianca C.

A nő elmesélte, hogy kétségbeesetten próbáltak eljutni a hátul ülő gyerekekhez, miközben ő a sokkos állapotban lévő szülőket próbálta nyugtatni, hogy tartsanak ki, a segítség már úton van.

A tűzoltó karjaiban zokogott a kisgyermek

A helyszínre érkező tűzoltóknak végül speciális feszítővágókkal sikerült kiszabadítaniuk a családot. A hátsó ülésen két gyermek utazott: egy tipegőkorú kicsi és egy alig három hónapos csecsemő. Bár mindketten szabályosan, gyerekülésben voltak rögzítve, az ütközés ereje olyan brutális volt, hogy a legkisebb életét már nem tudták megmenteni, a baba a helyszínen életét vesztette.

Az esetről készült szívszorító videófelvételeken látni, ahogy egy kimerült tűzoltó a karjaiban viszi el a roncsoktól a túlélő kisgyermeket, miközben társai még küzdenek a szülők életéért.

Kórházba vitték a sérülteket

A balesetben összesen hatan sérültek meg. A Nissanban utazó két felnőtt súlyos sérülésekkel került kórházba, állapotukról egyelőre nem adtak pontosabb tájékoztatást. A sorban harmadik autó sofőrje közepes, míg az első autó utasai könnyebb sérülésekkel úszták meg a tragédiát.