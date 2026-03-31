BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felfoghatatlan tragédia a sztrádán: egy 3 hónapos baba életét követelte a tömegbaleset

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 17:35
Egy fiatal család autója két kocsi közé szorult. A tragikus autóbaleset pillanatok alatt követelt áldozatot: miközben a járókelők puszta kézzel próbálták feltépni a deformálódott ajtókat, az édesanya és az édesapa tehetetlenül nézte végig a legkisebb gyermekük halálát.
Bors
A szerző cikkei

A vasárnap esti csúcsforgalom pillanatok alatt változott át rémálommá a kaliforniai 215-ös autópályán, Riverside közelében, ahol tragikus autóbaleset történt. Egy gyanútlan család haladt Nissan típusú autójával, amikor a sűrű forgalom miatt lassítani kényszerültek. Ekkor történt meg a felfoghatatlan: egy mögöttük érkező terepjáró akkora erővel csapódott beléjük, hogy a kocsi hátulja felismerhetetlenségig összeroncsolódott, a családot pedig szabályosan bebörtönözte a fémhalom.

A tragikus autóbaleset helyszínén egy három hónapos csecsemő életéért küzdöttek (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash 

Tehetetlenül nézték végig a tragikus autóbaleset szemtanúi a borzalmakat

A baleset utáni percekben a környéken megállt az élet. Más autósok azonnal kipattantak a járműveikből, és odafutottak a roncshoz, ahonnan gyereksírás és segélykiáltások hallatszottak. A szemtanúk emberfeletti erővel próbálták kiszabadítani a bennrekedteket, de a fizika törvényei ellenük dolgoztak.

Mindenki egyszerre próbálta felfeszíteni az ajtókat. Számoltam: egy, kettő, három, és tiszta erőből rántottuk... de sajnos csak emberek vagyunk, nem gépek, nem tudtuk kinyitni

  – emlékezett vissza a könnyeivel küszködve az egyik szemtanú, Cianca C.

A nő elmesélte, hogy kétségbeesetten próbáltak eljutni a hátul ülő gyerekekhez, miközben ő a sokkos állapotban lévő szülőket próbálta nyugtatni, hogy tartsanak ki, a segítség már úton van.

A tűzoltó karjaiban zokogott a kisgyermek

A helyszínre érkező tűzoltóknak végül speciális feszítővágókkal sikerült kiszabadítaniuk a családot. A hátsó ülésen két gyermek utazott: egy tipegőkorú kicsi és egy alig három hónapos csecsemő. Bár mindketten szabályosan, gyerekülésben voltak rögzítve, az ütközés ereje olyan brutális volt, hogy a legkisebb életét már nem tudták megmenteni, a baba a helyszínen életét vesztette.

Az esetről készült szívszorító videófelvételeken látni, ahogy egy kimerült tűzoltó a karjaiban viszi el a roncsoktól a túlélő kisgyermeket, miközben társai még küzdenek a szülők életéért.

Kórházba vitték a sérülteket

A balesetben összesen hatan sérültek meg. A Nissanban utazó két felnőtt súlyos sérülésekkel került kórházba, állapotukról egyelőre nem adtak pontosabb tájékoztatást. A sorban harmadik autó sofőrje közepes, míg az első autó utasai könnyebb sérülésekkel úszták meg a tragédiát.

A rendőrség még vizsgálja a pontos körülményeket, de egyelőre annyi biztos: egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség és a nagy sebesség miatt egy család élete örökre tönkrement. A hatóságok még nem hozták nyilvánosságra az áldozatok neveit, de a környéken gyertyagyújtással emlékeztek meg az elhunyt kisfiúra – adta hírül a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
