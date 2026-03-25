Szívszaggató tragédia: szörnyű balesetben hunyt el a kétéves kislány

Ölben ült az a kétéves kislány, aki egy autóbaleset következtében vesztette életét. A járművet az édesanyja vezette, rajtuk kívül a gyermek három testvére utazott a kocsiban. A hatóságok azt közölték, a kislányon kívül mindenki enyhébb sérülésekkel úszta meg a tragédiát.
Belehalt a sérüléseibe egy kétéves kislány, miután a családjával autóbalesetet szenvedett. A kicsi gyerekülés helyett az egyik testvére ölében ült: a tragédia során az édesanyjával és három testvérével utazott Kansas államban.
A tragédia március 15-én történt a kansasi I-70-es autópálya keleti irányú szakaszán. Az anya egy 2007-es Ford F-150-es autót vezetett, amivel hirtelen letért az útról, majd jobbra sodródott, átment a sávokon, végül a pályát elválasztó mészkő töltés állította meg.
Az édesanya és a kislány testvérei „feltételezhetően könnyebb sérülésekkel” úszták meg a balesetet, a kétéves kislányt viszont súlyos sérülésekkel szállították kórházba, majd három nappal később belehalt a sérüléseibe.
A hatóságok elmondása szerint a baleset oka egyelőre ismeretlen, az ügyben további vizsgálatok folynak - közölte a PEOPLE magazin.
Kansas állam törvényei kimondják, hogy minden négy év alatti gyermeknek autósülésben, a négy és hét év közötti gyermekeknek pedig ülésmagasítóban kell utazniuk.
