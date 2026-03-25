BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszaggató tragédia: szörnyű balesetben hunyt el a kétéves kislány

autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 10:50
kislányhalálos baleset
Az édesanyja lesodródott az útról. A kétéves kislány ölben ült, amikor megtörtént a baj.

Ölben ült az a kétéves kislány, aki egy autóbaleset következtében vesztette életét. A járművet az édesanyja vezette, rajtuk kívül a gyermek három testvére utazott a kocsiban. A hatóságok azt közölték, a kislányon kívül mindenki enyhébb sérülésekkel úszta meg a tragédiát.

Ölben ült egy kétéves kislány, aki egy autóbalesetben vesztette életét
Ölben ült egy kétéves kislány, aki egy autóbalesetben vesztette életét / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ölben ült a baleset idején, három nappal később életét vesztette

Belehalt a sérüléseibe egy kétéves kislány, miután a családjával autóbalesetet szenvedett. A kicsi gyerekülés helyett az egyik testvére ölében ült: a tragédia során az édesanyjával és három testvérével utazott Kansas államban.  

A tragédia március 15-én történt a kansasi I-70-es autópálya keleti irányú szakaszán. Az anya egy 2007-es Ford F-150-es autót vezetett, amivel hirtelen letért az útról, majd jobbra sodródott, átment a sávokon, végül a pályát elválasztó mészkő töltés állította meg. 

Az édesanya és a kislány testvérei „feltételezhetően könnyebb sérülésekkel” úszták meg a balesetet, a kétéves kislányt viszont súlyos sérülésekkel szállították kórházba, majd három nappal később belehalt a sérüléseibe.  

A hatóságok elmondása szerint a baleset oka egyelőre ismeretlen, az ügyben további vizsgálatok folynak - közölte a PEOPLE magazin

Kansas állam törvényei kimondják, hogy minden négy év alatti gyermeknek autósülésben, a négy és hét év közötti gyermekeknek pedig ülésmagasítóban kell utazniuk.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu