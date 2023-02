TOP50-es magyar bűnözőt fogtak el Olaszországban

A police.hu szerint a fővárosi nyomozók az NNI közreműködésével kutatták fel a kábítószer-kereskedelem miatt elítélt férfit.

Olaszországban kattant a bilincs a körözött magyar férfin Fotó: Pixabay

Mint írják, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Célkörözési Osztály munkatársai a Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztálya közreműködésével feltérképezték a 49 éves budapesti férfi tartózkodási helyét, majd az olasz hatóságok 2023. február 21-én az olaszországi Montemarcianoban elfogták. A férfit még 2022-ben a Fővárosi Törvényszék nem jogerősen 10 év szabadságvesztésre ítélte kábítószer-kereskedelem miatt.

A rendőrség tájékoztatásából azonban kiderül, hogy P. Róbert nem vonult börtönbe, helyette elrejtőzött a hatóságok elől. A férfi ellen időközben rágalmazás és kábítószer birtoklás miatt további körözéseket is elrendeltek.

Mivel felmerült a gyanú, hogy külföldre szökött, ezért a belföldi elfogatóparancson túl, európai és nemzetközi körözést is kiadtak vele szemben, majd felkerült a körözési toplistára. A keresésébe ekkor kapcsolódott be a Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztálya is – írja a police.hu.

A közös munka eredményeként térképezték fel P. Róbert búvóhelyét, akit az olasz hatóságok elfogtak, kiadatásáról pedig a későbbiekben döntenek.