Pályaudvaron szült az anyuka, járőrök segítettek világra hozni gyermekét – videó

Pozsonyi
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 15:02
Az anyuka zavartan kiabált segítségért a pályaudvaron. A mentősök a szülés után már két embert szállítottak kórházba.
Pozsonyban segítettek járőrök egy nőnek szülni, amikor a pályaudvar közepén indult el a folyamat.

Fotó: unsplash / Unsplash (Illusztráció)

A rendőrök egy vajúdó édesanyára lettek figyelmesek, amikor az anyuka a földre került, és zavartan segítségért kezdett kiabálni.

Az egyenruhások a bolgár asszonyt vérben találták, és az azonnali segítségüknek hála nem sokkal később világra hozta gyermekét. Bár segítséget hívtak, amíg a mentősök meg nem érkeztek, addig a járőrök sikeresen kordában tartották a helyzetet, így az orvosok az anyukához és a gyermekéhez érkeztek ki.

A pozsonyi egyetemi kórház elmondta, hogy a csecsemő egészséges, és annak ellenére, hogy az anyukája sokkot kapott a pályaudvaron történtek után, az állapota teljesen stabil – írja a Tények.

Videón a szülési akció:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
