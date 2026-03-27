Pályaudvaron szült az anyuka, járőrök segítettek világra hozni gyermekét – videó

Pozsonyban segítettek járőrök egy nőnek szülni, amikor a pályaudvar közepén indult el a folyamat.

Pályaudvaron szülte meg gyermekét az anyuka / Fotó: unsplash / Unsplash (Illusztráció)

A rendőrök egy vajúdó édesanyára lettek figyelmesek, amikor az anyuka a földre került, és zavartan segítségért kezdett kiabálni.

Az egyenruhások a bolgár asszonyt vérben találták, és az azonnali segítségüknek hála nem sokkal később világra hozta gyermekét. Bár segítséget hívtak, amíg a mentősök meg nem érkeztek, addig a járőrök sikeresen kordában tartották a helyzetet, így az orvosok az anyukához és a gyermekéhez érkeztek ki.

A pozsonyi egyetemi kórház elmondta, hogy a csecsemő egészséges, és annak ellenére, hogy az anyukája sokkot kapott a pályaudvaron történtek után, az állapota teljesen stabil – írja a Tények.

Videón a szülési akció: