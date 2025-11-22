Az út szélén szülte meg gyermekét egy édesanya, miután elküldték a kórházból

Kirúgták egy Indiana-i kórház orvosát és egy ápolóját, akik állítólag hazaküldtek egy nőt aki már aktívan vajúdott. Az újszülött végül az út szélén, egy autóban jött világra.

Fájdalmai ellenére hazaküldték a kórházból a vajúdó édesanyát (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Percekkel hogy a kórházból elküldték megszületett az édesanya gyermeke

Raymond Grady, a Franciscan Health Crown Point elnöke és vezérigazgatója a november 21-én, pénteken kiadott közleményében osztotta meg, hogy a Mercedes Wells ellátásában közvetlenül részt vevő orvos és ápoló többé nem alkalmazottjai a kórháznak.

November 16-án Wells és férje, Leon megérkeztek az intézménybe, miután egy nappal korábban telefonon jelezték érkezésüket. Amikor azonban odaértek, a várandós édesanya elmondása szerint a személyzet azt mondta nekik, menjenek haza, és várják meg, amíg jobban előrehalad a vajúdása.

A történtekről Wells, aki most már négygyermekes anya, felvételt is készített, amint alig kap levegőt a kórházban, miközben a kerekesszékben ül, majd a biztonságiak kikísérik. Elmondása szerint már érkezésekor nagyon szigorú arcok fogadták, nem olyan barátságos arcok, mint amilyeneket általában lát, amikor kórházba vagy egészségügyi intézménybe megy. Hozzátette, hogy bár iszonyú fájdalmai voltak, a nővér, aki megvizsgálta, azt mondta, nem tart még ott, hogy felvegyék.

Wells csupán 8 perccel később férje autójában, az út szélén szülte meg kislányát, Alenát, majd egy másik kórházba mentek. Most ügyvédet fogadott a család, ugyanis úgy érzik igazságtalanul bántak velük.

Kirúgások mellett, változásokat is hozott a kórház

A videót nehéz volt megnézni

- vallotta be Grady a közleményben, hozzátéve, hogy az nem tükrözi a Franciscan Health Crown Point értékeit.

Az együttérző törődés hiányzik, amikor egy ápoló nem hallgatja meg a beteget, aki egyértelműen fájdalomban és kiszolgáltatott helyzetben van. Nem hallgattuk meg Wells aggodalmait. Tapasztalt anyaként, aki korábban már szült a mi kórházunkban, ráadásul jó élményekkel, pontosan tudta, hogy valami nincs rendben

- tette hozzá.

A vezérigazgató az érintett orvos és ápoló elbocsátásán túl kulturális kompetencia képzést rendelt el a szülészeti osztály minden dolgozója számára, valamint előírta, hogy minden várandós beteget, aki távozik a szülészeti részlegről, egy orvosnak kell megvizsgálnia. Mindemellett bocsánatot kért a családtól a történtek miatt - írta a People.