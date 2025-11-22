Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Az út szélén szülte meg gyermekét egy édesanya, miután elküldték a kórházból

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 16:50
Egy édesanya úgy érkezett meg a kórházba, hogy minden jel szerint már javában vajúdott, mégis hazaküldték. Néhány perccel később az út szélén, autóban hozta világra gyermekét, ami komoly következményeket vont maga után az intézmény számára.

Kirúgták egy Indiana-i kórház orvosát és egy ápolóját, akik állítólag hazaküldtek egy nőt aki már aktívan vajúdott. Az újszülött végül az út szélén, egy autóban jött világra.

Fájdalmai ellenére hazaküldték a kórházból a vajúdó édesanyát.
Fájdalmai ellenére hazaküldték a kórházból a vajúdó édesanyát (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com 

Percekkel hogy a kórházból elküldték megszületett az édesanya gyermeke

Raymond Grady, a Franciscan Health Crown Point elnöke és vezérigazgatója a november 21-én, pénteken kiadott közleményében osztotta meg, hogy a Mercedes Wells ellátásában közvetlenül részt vevő orvos és ápoló többé nem alkalmazottjai a kórháznak.

November 16-án Wells és férje, Leon megérkeztek az intézménybe, miután egy nappal korábban telefonon jelezték érkezésüket. Amikor azonban odaértek, a várandós édesanya elmondása szerint a személyzet azt mondta nekik, menjenek haza, és várják meg, amíg jobban előrehalad a vajúdása.

A történtekről Wells, aki most már négygyermekes anya, felvételt is készített, amint alig kap levegőt a kórházban, miközben a kerekesszékben ül, majd a biztonságiak kikísérik. Elmondása szerint már érkezésekor nagyon szigorú arcok fogadták, nem olyan barátságos arcok, mint amilyeneket általában lát, amikor kórházba vagy egészségügyi intézménybe megy. Hozzátette, hogy bár iszonyú fájdalmai voltak, a nővér, aki megvizsgálta, azt mondta, nem tart még ott, hogy felvegyék.

Wells csupán 8 perccel később férje autójában, az út szélén szülte meg kislányát, Alenát, majd egy másik kórházba mentek. Most ügyvédet fogadott a család, ugyanis úgy érzik igazságtalanul bántak velük.

Kirúgások mellett, változásokat is hozott a kórház

A videót nehéz volt megnézni

- vallotta be Grady a közleményben, hozzátéve, hogy az nem tükrözi a Franciscan Health Crown Point értékeit.

Az együttérző törődés hiányzik, amikor egy ápoló nem hallgatja meg a beteget, aki egyértelműen fájdalomban és kiszolgáltatott helyzetben van. Nem hallgattuk meg Wells aggodalmait. Tapasztalt anyaként, aki korábban már szült a mi kórházunkban, ráadásul jó élményekkel, pontosan tudta, hogy valami nincs rendben

- tette hozzá.

A vezérigazgató az érintett orvos és ápoló elbocsátásán túl kulturális kompetencia képzést rendelt el a szülészeti osztály minden dolgozója számára, valamint előírta, hogy minden várandós beteget, aki távozik a szülészeti részlegről, egy orvosnak kell megvizsgálnia. Mindemellett bocsánatot kért a családtól a történtek miatt - írta a People.

 

